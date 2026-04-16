Bloomberg: Navele iraniene au găsit o nouă modalitate să ocolească blocada SUA din Strâmtoarea Ormuz

Două nave, sancționate de SUA și probabil legate de Iran, au luat ieri un traseu neobișnuit de sinuos pentru a intra în Golful Persic, ocolind blocada americană, relatează Bloomberg.
Sorina Matei
16 apr. 2026, 12:39, Știri externe

Două nave, sancționate de SUA și probabil legate de Iran, au luat ieri un traseu neobișnuit de sinuos pentru a intra în Golful Persic, ocolind blocada americană.

Au ajuns mai întâi în largul coastei Fujairah (EAU), apoi s-au deplasat spre nord-est, spre coasta iraniană, și abia apoi s-au întors spre nord, spre Ormuz, relatează Bloomberg . Acolo, au trecut printre insulele iraniene Larak și Qeshm pentru a intra în Strâmtoarea Persică.

Echipajele transportatorului de gaze G Summer și ale petrolierului Hong Lu au ales această rută peste șenalul navigabil.

Washingtonul a inclus navele pe lista neagră pentru legăturile lor cu Iranul. Câteva ore mai târziu, transportatorul de produse Nobler, care intrase în Golful Persic la începutul lunii februarie și rămăsese acolo pe tot parcursul acțiunii militare americano-israeliane de șapte săptămâni împotriva Iranului, a plecat în mod similar, dar în direcția opusă.

În loc să navigheze între insule, a continuat la sud de Larak.

Potrivit agenției de știri Fars, un supertanker iranian a reușit, de asemenea, să treacă de blocadă ieri. Era vorba de Alicia, un petrolier gol și sancționat, care a intrat în Golf miercuri cu câteva ore înainte de Hong Lu, notează Bloomberg.

Comandamentul Central al SUA a susținut însă că, în timpul celor 48 de ore de blocadă americană din Strâmtoarea Ormuz, nicio navă nu a intrat sau a ieșit din porturile iraniene.

Recomandarea video

Cum e promovat AUR de biserica ortodoxă și sistemul de educație
G4Media
În ce zone se întorc ploile și unde vor fi 24 de grade. ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul
Gandul
21 aprilie 2026: Ziua în care vreme o ia razna în București. Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Cancan
FOTO. L-a părăsit pe milionarul cu 35 de ani mai bătrân decât ea pentru că a înșelat-o cu prietena ei
Prosport
PSD aruncă în aer Guvernul României. Claudiu Manda: „Ilie Bolojan trebuie să plece! Dacă nu, noi ne retragem miniștrii”
Libertatea
Mihaela Rădulescu nu se oprește! Dă de pământ cu familia lui Felix Baumgartner: „Voiam doar cadoul pe care mi-l cumpărase de ziua mea, înainte să plecăm în Italia”
CSID
Armă nouă la mare adâncime: China poate lăsa acum lumea fără internet
Promotor