Bloomberg: Navele iraniene au găsit o nouă modalitate să ocolească blocada SUA din Strâmtoarea Ormuz

Două nave, sancționate de SUA și probabil legate de Iran, au luat ieri un traseu neobișnuit de sinuos pentru a intra în Golful Persic, ocolind blocada americană.

Au ajuns mai întâi în largul coastei Fujairah (EAU), apoi s-au deplasat spre nord-est, spre coasta iraniană, și abia apoi s-au întors spre nord, spre Ormuz, relatează Bloomberg . Acolo, au trecut printre insulele iraniene Larak și Qeshm pentru a intra în Strâmtoarea Persică.

Echipajele transportatorului de gaze G Summer și ale petrolierului Hong Lu au ales această rută peste șenalul navigabil.

Washingtonul a inclus navele pe lista neagră pentru legăturile lor cu Iranul. Câteva ore mai târziu, transportatorul de produse Nobler, care intrase în Golful Persic la începutul lunii februarie și rămăsese acolo pe tot parcursul acțiunii militare americano-israeliane de șapte săptămâni împotriva Iranului, a plecat în mod similar, dar în direcția opusă.

În loc să navigheze între insule, a continuat la sud de Larak.

Potrivit agenției de știri Fars, un supertanker iranian a reușit, de asemenea, să treacă de blocadă ieri. Era vorba de Alicia, un petrolier gol și sancționat, care a intrat în Golf miercuri cu câteva ore înainte de Hong Lu, notează Bloomberg.

Comandamentul Central al SUA a susținut însă că, în timpul celor 48 de ore de blocadă americană din Strâmtoarea Ormuz, nicio navă nu a intrat sau a ieșit din porturile iraniene.