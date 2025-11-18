Donald Trump lansează „FIFA Pass” pentru a ajuta suporterii care au cumpărat bilete la Cupa Mondială să obțină vizele mai rapid

Numit „FIFA Pass”, acesta va permite celor care au achiziționat bilete la Cupa Mondială prin intermediul FIFA să obțină programări rapide pentru vize, în timp ce administrația continuă să echilibreze poziția dură a președintelui Donald Trump în ceea ce privește migrația cu un aflux de călători internaționali pentru turneul de fotbal, potrivit AP. „Pass” din denumire înseamnă „sistem de programare a programărilor prioritare”.

FIFA Pass, promovare excesivă

„Dacă aveți un bilet pentru Cupa Mondială, puteți avea programări prioritare pentru a vă obține viza”, a declarat președintele FIFA, Gianni Infantino , care a fost luni în Biroul Oval cu Trump pentru a explica noul sistem. Adresându-se președintelui SUA, el a adăugat: „Ați spus-o chiar de prima dată când ne-am întâlnit, domnule președinte, America urează bun venit lumii.”

Trump a declarat luni că îi încurajează „insistent” pe cei care vor ajunge în SUA la Campionatul Mondial să solicite vizele „imediat”.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat că administrația a trimis peste 400 de funcționari consulari suplimentari în întreaga lume pentru a gestiona cererea de vize și că în aproximativ 80% țările din lume, călătorii către SUA pot obține o programare pentru viză în termen de 60 de zile.

Acces la un „portal FIFA”

Conform noului sistem, cei care au cumpărat bilete prin intermediul FIFA vor avea acces la un „portal FIFA” care i-ar ajuta să obțină prioritate în procesul de solicitare a vizei și la interviuri la Departamentul de Stat.

„Vom face aceeași verificare ca oricine altcineva”, a spus Rubio. „Singura diferență este că îi mutăm mai sus în coadă.”

În timpul Cupei Mondiale de anul viitor, 104 meciuri vor fi jucate în Canada, Mexic și Statele Unite. Trump a făcut din succesul Cupei Mondiale o prioritate absolută, iar Infantino a fost un vizitator frecvent al Casei Albe în timp ce FIFA se pregătește pentru tragerea la sorți a Cupei Mondiale din 5 decembrie la Centrul Kennedy, instituție condusă și administrată acum de loialiștii lui Trump.