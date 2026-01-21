Prima pagină » Sport » Laporta, președintele FC Barcelona, despre împrumutul lui Ter Stegen: Nu este adio, ci «pe curând»

Președintele FC Barcelona, Joan Laporta, a vorbit miercuri despre plecarea temporară a lui Marc-André ter Stegen, care va evolua sub formă de împrumut la Girona până la finalul sezonului, urmând să revină apoi la clubul catalan.
„Sperăm să fie un «pe curând». Marc-André vine după o accidentare și are nevoie să joace. La Girona va avea mai multe oportunități. Este un portar excepțional, unul dintre cei mai buni din lume”, a declarat Laporta, potrivit Marca, la sosirea la Praga, pentru meciul din Liga Campionilor, cu Slavia, programat de la ora 22:00.

Oficialul Barcelonei a subliniat că situația este una delicată, dar necesară pentru binele jucătorului.

„Vrem ce este mai bun pentru el și, în același timp, îl vrem la Barcelona. Dacă vrea să joace la Campionatul Mondial – iar selecționerul Germaniei a spus clar acest lucru – trebuie să joace meciuri. Aici, în timp ce se recuperează după accidentare, ar fi fost mai dificil”, a adăugat oficialul.

Laporta a reiterat că împrumutul nu pune sub semnul întrebării viitorul portarului la club.

„Marc-André știe că Barcelona este casa lui. Este o cesiune până la finalul sezonului, apoi sper să meargă la Mondial și vom discuta din nou. Are contract cu noi și rămâne jucătorul Barcelonei”, a completat Laporta.

„Îi doresc tot ce e mai bun acestui mare căpitan, pentru că este o persoană excepțională și un portar extraordinar”, a încheiat președintele clubului catalan.

Portarul german se află de 11 ani și jumătate la Barcelona, având 422 de meciuri disputate pentru gruparea catalană.

