Sorana Cîrstea o învinge pe Eva Lys și avansează în turul secund la Australian Open

Sorana Cîrstea (41 WTA) s-a calificat marți în turul al doilea al Australian Open 2026, după o revenire impresionantă în fața germancei Eva Lys (39 WTA).
Petre Apostol
20 ian. 2026, 10:36, Sport

Sorana Cîrstea, aflată la ultima prezență la Australian Open, după ce a anunțat că se va retrage, s-a impus în trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-3, după două ore și 11 minute de joc.

În vârstă de 35 de ani, Cîrstea a cedat primul set, însă a revenit treptat în joc, reușind să controleze momentele decisive din seturile doi și trei.

Românca a încheiat partida cu 9 ași, față de niciunul reușit de adversara sa, și a avut o viteză medie a primului serviciu de 163 km/h, net superioară celei a Evei Lys (142 km/h).

Deși Lys a avut un procentaj mai bun la primul serviciu (71% față de 58%), Sorana a fost mai eficientă în momentele-cheie. A câștigat 67% dintre punctele jucate cu primul serviciu și a salvat 7 dintre cele 11 mingi de break avute de jucătoarea germană.

În decisiv, experiența româncei s-a văzut și la retur, unde a câștigat 41% dintre punctele pe primul serviciu al adversarei.

Partida a fost una intensă, cu multe schimburi lungi. Cîrstea a comis 40 de erori neforțate, însă a fost mai sigură decât Lys, care a încheiat meciul cu 50 de greșeli.

În turul al doilea, Sorana Cîrstea o va întâlni pe câștigătoarea meciului dintre japoneza Naomi Osaka (locul 17 WTA) și croata Antonia Ruzic (locul 65 WTA).

