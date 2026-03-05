Prima pagină » Sport » Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian avansează la Indian Wells

Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian au căștigat primele meciuri la Indian Wells și au avansat în turul următor al turneului WTA 1.000.
Sursa foto: Hepta
Cosmin Pirv
05 mart. 2026, 07:22, Sport

Sorana Cîrstea, numărul 38 mondial, a trecut în trei seturi de germanca Tatjana Maria, aflată pe locul 59 în clasamentul WTA.

Jucătoarea din România s-a impus într-o partidă de aproape două ore cu 6-4, 4-6, 6-3.

În turul următor, Sorana Cîrstea va juca împotriva Dianei Shnaider, jucătoare aflată pe locul 20 în clasamentul mondial.

Jaqueline Cristian, numărul 35 în clasament, a trecut joi de jucătoarea din Indonezia Janice Tjen. Românca s-a impus cu 4-6, 6-4, 7-6.

În turul secund, Jaqueline Cristian va juca cu Maya Joint, jucătoare din Australia aflată pe locul 29 în clasamentul WTA.

A treia româncă de la Indian Wells, Gabriela Ruse, a fost eliminată de Ajla Tomljanovic, scor 7-5, 6-2.

