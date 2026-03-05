Gabriela Ruse părăsește rapid turneul de la Indian Wells. Sorana Cîrstea merge mai departe în competiție

Sportiva din România a pierdut confruntarea cu australianca Ajla Tomljanovic, care ocupă poziția 85 la nivel mondial. Meciul s-a încheiat cu scorul de 7-5, 6-2 pentru jucătoarea din Australia, după aproximativ o oră și jumătate de joc.

Prima manșă a fost echilibrată, însă Tomljanovic a reușit să se impună în final. În setul al doilea, australianca a controlat mai bine partida și a închis meciul fără mari emoții.

Tot miercuri, o altă reprezentantă a României a avut un rezultat pozitiv. Sorana Cîrstea, locul 38 în ierarhia mondială, a trecut în turul al doilea după victoria obținută în fața sportivei germane Tatjana Maria, clasată pe poziția 59 WTA. Meciul s-a încheiat cu scorul 6-4, 4-6, 6-3, după aproape două ore de joc.

În runda următoare, Sorana Cîrstea o va întâlni pe rusoaica Diana Shnaider, favorita numărul 21 a competiției și ocupanta locului 20 în clasamentul mondial.

Pe tabloul principal urmează să intre și Jaqueline Cristian, locul 35 WTA. Sportiva din România va juca împotriva jucătoarei din Indonezia Janice Tjen, aflată pe poziția 39 în ierarhia mondială.

Participarea în turul al doilea al competiției de la Indian Wells aduce un premiu de 36.110 dolari și 35 de puncte WTA. Jucătoarele eliminate în primul tur primesc 24.335 de dolari și 10 puncte în clasamentul mondial.