Gabriela Ruse și Sorana Cîrstea, în programul de miercuri dimineață de la Australian Open

Gabriela Ruse a debutat excelent la Australian Open 2026 și va juca pentru un loc în turul al treilea cu australianca Ajla Tomljanovic.

Românca, aflată pe locul 79 WTA, a produs una dintre surprizele primului tur. Ruse a eliminat-o în două seturi pe Dayana Yastremska, cap de serie numărul 26, scor 6-4, 7-5.

Deși și-a pierdut serviciul de trei ori, Ruse a gestionat bine momentele-cheie.

De cealaltă parte, Ajla Tomljanovic (78 WTA) a avut nevoie de trei seturi pentru a trece de Yuliia Starodubtseva, într-un meci lung, scor 4-6, 7-6, 6-1.

Australianca vine după o perioadă complicată din punct de vedere fizic. Săptămâna trecută, a fost nevoită să abandoneze din cauza unei accidentări la umărul drept. Urma să joace cu Maya Joint, în turul al doilea al turneului de la Adelaide.

Istoricul direct este echilibrat, 1-1, Tomljanovic câștigând ultima confruntare disputată. Australianca s-a impus în turul secund al turneului WTA 125 de la Hong Kong, la finalul lui 2024, revanșându-se după înfrângerea suferită în fața româncei în calificările de la Dubai, în 2022.

Partida este programată să înceapă după ora 8:00. Câștigătoarea se va întâlni în turul al treilea cu învingătoarea dintre a șaptea jucătoare a lumii, rusoaica Mirra Andreeva, și Maria Sakkari, din Grecia, fostă ocupantă a poziției a 3-a mondiale.

Pe tabloul de dublu, Sorana Cîrstea va evolua în primul tur, alături de rusoaica Anna Kalinskaya.

Sorana Cîrstea a avansat marți în turul secund pe tabloul de simplu.

Cîrstea și Kalinskaya urmează să înfrunte perechea formată din belgianca Elise Mertens și chinezoaica Shuai Zhang, cap de serie nr. 4.

Câștigătoarele se vor confrunta în turul secund cu perechea americano-canadiană formată din Iva Jovic și Victoria Mboko.

Meciul este programat să înceapă după ora 06:30.