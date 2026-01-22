Sorana Cîrstea, eliminată de Naomi Osaka de la Australian Open

Românca a fost învinsă de numărul 17 mondial în trei seturi într-o partidă care a durat aproape două ore.

Scorul a fost 6-3, 4-6, 6-2 în favoarea jucătoarei din Japonia.

În primul tur, Sorana Cîrstea a obținut o victorie solidă, când a revenit de la set pierdut și a învins-o pe Eva Lys, scor 3-6, 6-4, 6-3.

Sorana Cîrstea a fost eliminată din primul tur și în proba de dublu. Perechea formată din Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 41 WTA) și Anna Kalinskaya (Rusia, 27 de ani, locul 37 WTA) a fost învinsă miercuri dimineață de Elise Mertens și Shuai Zhang, favoritele numărul 4 ale turneului.

Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya au cedat disputa cu cu scorul de 4-6, 2-6, într-un meci care a durat o oră și 21 de minute.