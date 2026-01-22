Prima pagină » Sport » Sorana Cîrstea, eliminată de Naomi Osaka de la Australian Open

Sorana Cîrstea, eliminată de Naomi Osaka de la Australian Open

Sorana Cîrstea a pierdut joi în fața lui Naomi Osaka în turul 2 de la Australian Open.
Sorana Cîrstea, eliminată de Naomi Osaka de la Australian Open
Sursa foto: Hepta
Cosmin Pirv
22 ian. 2026, 12:27, Sport

Românca a fost învinsă de numărul 17 mondial în trei seturi într-o partidă care a durat aproape două ore.

Scorul a fost 6-3, 4-6, 6-2 în favoarea jucătoarei din Japonia.

În primul tur, Sorana Cîrstea a obținut o victorie solidă, când a revenit de la set pierdut și a învins-o pe Eva Lys, scor 3-6, 6-4, 6-3.

Sorana Cîrstea a fost eliminată din primul tur și în proba de dublu. Perechea formată din Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 41 WTA) și Anna Kalinskaya (Rusia, 27 de ani, locul 37 WTA) a fost învinsă miercuri dimineață de Elise Mertens și Shuai Zhang, favoritele numărul 4 ale turneului.

Sorana Cîrstea și Anna Kalinskaya au cedat disputa cu cu scorul de 4-6, 2-6, într-un meci care a durat o oră și 21 de minute.

Recomandarea video

EXCLUSIV Ministrul Sănătății, după investigația G4Media despre „mafia parafelor”: Au existat „tot felul de rezistențe” din sistem
G4Media
Cât mai ține gerul. Când revin temperaturile cu plus. Noi informații de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
Libertatea
Ce salariu are o asistentă medicală în 2026, la stat VS în sistemul medical
CSID
Trei autoturisme închiriate pentru ridesharing, vândute ilegal de un bărbat din București
Promotor