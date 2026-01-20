Naomi Osaka o învinge pe Ruzic și va juca împotriva Soranei Cîrstea în turul 2 la Australian Open

Fost lider mondial, Naomi Osaka a fost nevoită să-și ridice nivelul de joc în setul decisiv, câștigând 12 dintre ultimele 15 puncte pentru a se impune.

Înainte de meci, Osaka a atras toate privirile printr-o intrare spectaculoasă pe Rod Laver Arena.

Japoneza a purtat o ținută predominant albă, cu voal, pălărie cu boruri largi, trenă și umbrelă, completată de un fluture pe cap – amintind de stilul său personal și de apariția memorabilă de la Australian Open 2021.

De partea cealaltă, Ruzic, care sărbătorea împlinirea vârstei de 23 de ani, a pus probleme serioase campioanei nipone.

După ce a recuperat un deficit de 0-2 în setul decisiv și a condus cu 4-3, croata a fost egalată rapid, iar Osaka și-a demonstrat experiența pentru a încheia meciul în favoarea sa.

În turul al doilea, Naomi Osaka o va întâlni pe românca Sorana Cîrstea. Sportiva română a trecut, tot marți, de Eva Lys, din Germania, cu 3-6, 6-4, 6-3, revenind după un set pierdut într-o partidă de peste două ore.

Aceasta va fi a doua întâlnire dintre Osaka și Cîrstea, după Wimbledon 2015, când românca s-a impus în trei seturi.