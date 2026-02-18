Ninsoare abundentă și viscol la București: zboruri anulate și aeronave deviate pe alte aeroporturi

Cursa Turkish Airlines 1043/1044 Istanbul -Bucuresti – Istanbul a fost anulată.
Consecința directă a acestor condiții meteorologice nefavorabile a fost anularea mai multor zboruri și devierea a trei aeronave către aeroporturi alternative.
Eforturi continue de deszăpezire, zboruri anulate și rute modificate
Potrivit oficialilor aeroporturilor din Capitală, o echipă de 58 de utilaje specializate acționează fără încetare pentru a curăța pistele, platformele și căile de rulare. În ciuda acestor eforturi, rafalelor intense de vânt readuc zăpada pe sol, îngreunând considerabil atât activitățile aeroportuare, cât și operațiunile la sol.
Din cauza condițiilor meteorologice severe, următoarele zboruri au fost anulate:
De asemenea, trei zboruri programate să aterizeze la București au fost redirecționate:
Anticiparea întârzierilor
Călătorii trebuie să se aștepte la posibile întârzieri ale zborurilor. Acestea sunt cauzate de operațiunile necesare de degivrare, care se efectuează după îmbarcarea pasagerilor, precum și de dificultățile întâmpinate în desfășurarea activităților la sol.
Reprezentanții aeroporturilor din capitală îi sfătuiesc pe pasageri să ajungă la aeroport cu o marjă de timp suficientă și să contacteze operatorii aerieni respectivi pentru a obține cele mai recente informații despre zborurile lor.