Nicușor Dan: Probabil că vom intra în turbulențe politice, dar există consens pe PNRR

Președintele Nicușor Dan spune că este „probabil” ca România să intre „în turbulențe”, dar sunt și lucruri bune, și anume că există consens pe PNRR și că țara are buget.
Laura Buciu
20 apr. 2026, 12:31, Politic

„Probabil că vom intra în turbulențe politice”, a spus DAn.

El afirmă că un lucru bun este că „există consens pe PNRR. Cele patru partide pro-occidentale, minoritățile naționale, au consens că toate legile, actele normative care mai sunt necesar a fi date pentru PNRR, ca ele să treacă astfel încât România să încaseze banii pe care are de încasat din PNRR până la sfârșitul lunii august, când se închide acest program”.

Al doilea lucru de luat în seamnă este că „există consens că România are buget și va rămâne în acest buget și că România își va păstra traiectoria financiară”, a spus președintele.

