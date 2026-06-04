Inundații după ploile abundente din Buzău / ISU intervine pentru evacuarea apei

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău intervin joi în localitatea Lopătari, după ce precipitațiile abundente au provocat acumulări importante de apă într-o gospodărie.

Potrivit ISU Buzău, salvatorii au fost solicitați să evacueze apa acumulată într-o anexă inundată, afectată de efectele fenomenelor meteorologice manifestate în zonă.

Apă acumulată într-o gospodărie

La intervenție a fost mobilizat un echipaj din cadrul Punctului de Lucru Beceni, care acționează cu o motopompă pentru evacuarea apei.

„În urma efectelor meteo manifestate în județ, am fost solicitați să intervenim în localitatea Lopătari pentru evacuarea apei acumulate într-o gospodărie, ca urmare a precipitațiilor abundente înregistrate în zonă”, au transmis reprezentanții ISU Buzău.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile monitorizează în continuare situația din zonă.