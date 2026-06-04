Prima pagină » Social » Inundații după ploile abundente din Buzău / ISU intervine pentru evacuarea apei

Inundații după ploile abundente din Buzău / ISU intervine pentru evacuarea apei

Pompierii buzoieni intervin pentru evacuarea apei dintr-o anexă inundată, după ce ploile abundente au afectat o gospodărie din județ.
Nicușor Dan, după explozia dronei din Constanța: Nu au avut timp să facă toate operațiunile tehnice necesare
Nicușor Dan, după explozia dronei din Constanța: Nu au avut timp să facă toate operațiunile tehnice necesare
Cât de siguri sunt turiștii la vară pe litoral? Răspunsul președintelui Nicușor Dan
Cât de siguri sunt turiștii la vară pe litoral? Răspunsul președintelui Nicușor Dan
Cum au ajuns dronele ucrainene lângă Portul Constanța. Nicușor Dan: Un răspuns vom avea în 7-10 zile
Cum au ajuns dronele ucrainene lângă Portul Constanța. Nicușor Dan: Un răspuns vom avea în 7-10 zile
Un miel rătăcit a avut norocul vieții sale. Animalul, blocat într-o râpă de peste 20 de metri
Un miel rătăcit a avut norocul vieții sale. Animalul, blocat într-o râpă de peste 20 de metri
VIDEO | Alexandru Rogobete: N-aș vota niciodată un politician care promite mult și nu face nimic
VIDEO | Alexandru Rogobete: N-aș vota niciodată un politician care promite mult și nu face nimic
Luiza Moldovan
04 iun. 2026, 18:35, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne în Discover

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău intervin joi în localitatea Lopătari, după ce precipitațiile abundente au provocat acumulări importante de apă într-o gospodărie.

Potrivit ISU Buzău, salvatorii au fost solicitați să evacueze apa acumulată într-o anexă inundată, afectată de efectele fenomenelor meteorologice manifestate în zonă.

Apă acumulată într-o gospodărie

La intervenție a fost mobilizat un echipaj din cadrul Punctului de Lucru Beceni, care acționează cu o motopompă pentru evacuarea apei.

„În urma efectelor meteo manifestate în județ, am fost solicitați să intervenim în localitatea Lopătari pentru evacuarea apei acumulate într-o gospodărie, ca urmare a precipitațiilor abundente înregistrate în zonă”, au transmis reprezentanții ISU Buzău.

Intervenția este în desfășurare, iar autoritățile monitorizează în continuare situația din zonă.

Recomandarea video

EXCLUSIV | Autoritatea Electorală: Nicușor Dan i-a dat surorii sale, în contul unei datorii, 28.000 de euro din banii donați pentru campania sa electorală / Parchetul General a fost sesizat acum un an / Poziția lui Nicușor Dan
G4Media
Cum au ajuns românii, maghiarii și francezii să scandeze la unison „CSM, CSM!” în polivalenta de 230 milioane € din Budapesta
GSP.ro
POLITICO: NATO analizează un nou angajament de 70 miliarde euro pentru sprijin militar acordat Ucrainei
Gandul
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Cancan
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Prosport
Planul șeicilor din Golf care ar putea calma piața petrolului și evita blocajul din Ormuz
Libertatea
Rețetă ciorbă ungurească de ouă. Cum se gătește cel mai delicios preparat lichid al maghiarilor
CSID
Dacia Solenza II: Un SUV electric urban pentru nostalgici? Ce dotări ar putea avea și cât ar costa în 2026
Promotor
Ministerul Muncii a publicat proiectul legii salarizării: ce salarii cresc și ce salarii rămân la fel
Economedia