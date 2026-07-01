Ciucu, ultimul update pe București: Bd. Basarabia, închis parțial după ploile abundente / „Urmează un nou cod portocaliu”

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, anunță că autoritățile rămân în alertă după furtuna de noaptea trecută, despre care spune că, potrivit reprezentanților ISU București-Ilfov, a fost cel mai puternic fenomen meteo din ultimii 30 de ani.

În același timp, edilul avertizează că Bucureștiul se află din nou sub cod portocaliu de vijelii începând de miercuri după-amiază.

„Bucureștiul s-a confruntat noaptea trecută cu unul dintre cele mai extreme fenomene meteorologice. Am discutat despre acest aspect cu reprezentanții ISU și, pe baza experienței acestei instituții din ultimii 30 de ani, acest fenomen a fost cel mai puternic”, a scris Ciucu pe Facebook.

Inundațiile și arborii rupți sunt cele mai mari probleme

Edilul afirmă că principalele probleme produse de furtună sunt inundațiile și arborii rupți sau dezrădăcinați și precizează că toate instituțiile implicate au rămas mobilizate pentru gestionarea efectelor.

Potrivit acestuia, de la ora 12.00 circulația este restricționată pe Bulevardul Basarabia, între Strada Câmpia Libertății și Bulevardul Nicolae Grigorescu, după ce structura unei galerii de termoficare s-a surpat în urma ploilor abundente.

Traficul este deviat pe Strada Câmpia Libertății, iar durata lucrărilor va fi stabilită după evaluarea degradărilor.

Ciucu precizează că, până la ora 8.00, în call-center-ul Apa Nova au fost înregistrate 724 de apeluri, dintre care 660 au fost soluționate.

Totodată, din cele 115 sesizări privind acumulările de apă transmise de autorități, 95 au fost rezolvate.

Primarul interimar mai arată că Apa Nova intervine cu 36 de hidrocurățitoare, 42 de autoutilitare, 28 de echipamente de pompare și 212 specialiști, în timp ce primăriile de sector, Administrația Străzilor București, ALPAB, STB, operatorii rețelelor electrice și polițiile locale acționează pentru înlăturarea efectelor furtunii.

Potrivit raportului Administrației Străzilor București, se intervine în continuare în mai multe zone ale Capitalei, inclusiv la intersecțiile Mircea Vodă – Sf.Vineri GI., Carol – Armenească GI., Piața Iancului GI., Dacia – Vasile Lascăr GI., Dacia – Dorobanți GI., Icoanei – Calderon, Călărași – Popa Nan GI., Petricani – Fabrica de Glucoză NF., Alexandriei – Conea NF., Spătaru Preda – Viilor NF., Baladei – Tineretului NF., Baba Novac – Câmpia Libertății NF., Doamna Ghica – Petricani NF., B. Văcărescu – Glinka NF., Carol – Moșilor NF., Goga – Traian NF. și Basarabia – 1 Decembrie NF.

Unde se continuă evacuarea apei

De asemenea, continuă evacuarea apei din pasajele pietonale Universitate și Sudului și intervențiile în Parcul Carol, unde apa a ieșit din lac.

În schimb, au fost remediate problemele din intersecțiile Piața Sudului, Liviu Rebreanu – Liviu Bradului, Mihai Bravu – Baba Novac, Rahova – Amurgului, Rond Coșbuc, Victoriei – Câmpineanu, Olteniței – Iriceanu și Viilor – Năsăud.

Capitala se va afla sub cod portocaliu de vijelii în intervalul miercuri, ora 15.00 – joi, ora 6.00

Primarul îi avertizează pe bucureșteni că, potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul miercuri, ora 15.00 – joi, ora 6.00, Capitala se va afla sub cod portocaliu de vijelii, cu averse torențiale, descărcări electrice, rafale de vânt de 60-80 km/h și grindină, recomandând populației să evite deplasările care nu sunt necesare.