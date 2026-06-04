Petrișor Peiu, după ce Eugen Tomac a fost desemnat premier: Președintele a inaugurat astăzi o perioadă de pericol pentru democrație

Petrișor Peiu a criticat dur numirea lui Eugen Tomac ca premier desemnat, făcând o paralelă istorică cu instaurarea regimul regelului Carol al II-lea în România.

„Regimul lui Nicușor Dan începe să semene cu regimul autoritar al lui Carol al II-lea, iar Eugen Tomac pare un perfect Guță Tătărescu. Președintele a inaugurat astăzi o perioadă de pericol pentru democrație, atunci când a spus că este nevoit să numească un guvern tehnocrat pentru că „partidele nu s-au înțeles”. Această exprimare este plină de imoralitate și prevestitoare de dictatură. Într-o democrație funcțională, guvernele sunt rezultatul majorităților parlamentare, nicidecum rodul voinței unei persoane, fie ea și președintele statului”, notează pe Facebook liderul AUR.



Alegeri anticipate, nu tehnocrați

Petrișor Peiu a subliniat că într-un moment de impas politic în Parlament este necesară organizarea alegerilor anticipate.

„Ceea ce nu a înțeles Nicușor Dan este un lucru elementar într-un stat democratic: dacă partidele nu pot forma o majoritate, alternativa este organizarea de alegeri anticipate, nu preluarea puterii de către o persoană”, spune politicianul.

De asemenea, Peiu a criticat trecutul politic al lui Eugen Tomac, punând la îndoială eticheta sa de independent.

„Eugen Tomac nu este un tehnocrat. Tomac nu este nici independent căci el este președinte de partid (PMP-1,8% din voturi la ultimele alegeri). Cariera politică a lui Tomac este în întregime purtată pe sub fustele fostului președinte Băsescu”, notează senatorul.

Reacția sa vine după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze viitorul Guvern.

Acesta are la dispoziție zece zile pentru obținerea unei majorități parlamentare de peste 233 de voturi care sa investească viitorul Guvern.

Peiu a afirmat anterior că AUR, a doua formațiune ca mărime din Parlament, nu va susține un guvern tehnocrat. „Parlamentarii AUR nu intră în sala de vot (secret/nesecret) pentru alegerea unui premier care nu a primit nici 1% susținere din partea românilor”, spune președintele AUR, George Simion, despre numirea lui Tomac.