Acces blocat de ape către o femeie bolnavă din Buzău / Pompierii au intervenit cu șenilata

Pompierii și echipajele medicale intervin în localitatea Brătilești, județul Buzău, pentru acordarea asistenței medicale unei femei în vârstă de 82 de ani care prezintă afecțiuni respiratorii, accesul către locuința acesteia fiind îngreunat de condițiile hidrometeorologice din zonă, potrivit unei comunicări ISU Buzău.

Potrivit autorităților, drumul către pacientă a devenit impracticabil din cauza cursului râului Bălăneasa, iar echipele de intervenție au fost nevoite să găsească soluții alternative pentru a ajunge la femeie în siguranță.

Femeia a refuzat transportul aerian

La fața locului au fost mobilizate o șenilată a Inspectoratului pentru Situații de Urgență, un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean și un utilaj al autorităților locale, care au acționat pentru realizarea unei căi de acces către gospodăria afectată.

Autoritățile au solicitat și sprijin aerian, fiind trimis un elicopter al Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne pentru preluarea pacientei.

Ulterior, femeia a refuzat transportul pe cale aeriană, după discuțiile purtate cu echipele de intervenție.

Pompierii au ajuns cu șenilata

În cele din urmă, echipajul ISU și personalul medical au reușit să ajungă la pacientă cu ajutorul șenilatei.

„Persoana este, la acest moment, în evaluare medicală”, au transmis reprezentanții autorităților.

Misiunea este în continuare în desfășurare, iar forțele implicate încearcă să asigure accesul și acordarea îngrijirilor medicale necesare în condiții de siguranță.