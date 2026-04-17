Prima pagină » Politic » Bolojan: PSD și-ar dori un PNL obedient. Am deranjat pentru că am evitat prăduirea României

Bolojan: PSD și-ar dori un PNL obedient. Am deranjat pentru că am evitat prăduirea României

Premierul Ilie Bolojan a spus vineri că PSD și-ar dori un PNL obedient. El afirmă că în acest mandat a „deranjat”, pentru că a evitat „prăduirea” României.
Bolojan: PSD și-ar dori un PNL obedient. Am deranjat pentru că am evitat prăduirea României
Foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Laura Buciu
17 apr. 2026, 13:53, Politic

Premierul Ilie Bolojan a spus, vineri, la Radio România Actualități, că i-a explicat președintelui Nicușor Dan explicat perspectiva pe care o are cu privire la ceea ce se întâmplă pe scena politic.

El afirmă că mai este o miză politică și anume aceea că Partidul Social-Democrat și-ar dori un Partid Național-Liberal „de tip obedient”, lucru pe care el nu îl va permite cât timp va fi președintele PNL.

„Gândiți-vă că atunci când conducerea unui partid, premierul pe care îl propune… Deci atunci când conducerea unui partid nu este decisă în partidul respectiv, când deciziile legate de conducere, într-un fel sau altul, nu se iau în birourile acelui partid, ci în birourile altui partid, înseamnă că există doar poziția de partid anexă. S-au mai experimentat astfel de situații și toți cei care au ajuns în această situație n-au mai avut un viitor politic. Și cel puțin cât timp voi fi președintele PNL, acest partid va rămâne un partid relevant, care va susține valorile de modernizare ale României și cred că doar prin guvernări care încurajează munca, care respectă inițiativa privată, care țin disciplină în finanțele publice, care asigură ordinea în țară, putem să progresăm în perioada următoare”, a spus Bolojan.

Întrebat unde ar fi laboratoarele în care s-a ales un alt prim-ministru, Bolojan a spus că din moment ce cererea PSD – după ce nu s-a reușit crearea de falii în USR – s-a mutat asupra premierului Bolojan, este evident că a cere înlocuirea premierului pe care îl propune un alt partid, „înseamnă să te interferezi în decizia acelui partid și, practic, acel partid nu mai are viitor”.

„Eu îmi doresc pentru România, pentru că eu cred că acest partid are mult de spus în viitor, să rămână un partid relevant”, afirmă liderul liberal.

Acesta a mai spus că este un motiv de care nu se vorbește și anume acela că „în acest mandat am deranjat destul de mult”, pentru că a evitat „prăduirea bugetului de stat”.

„Am limitat prăduirea bugetului de stat, am limitat privilegii, ceea ce a deranjat”, a spus Bolojan.

