Oana Gheorghiu, replică pentru PSD: Activitatea mea din guvern a deranjat multe interese

Vicepremierul Oana Gheorghiu a reacționat la criticile venite din partea Partidului Social Democrat privind listarea parțială a unor companii de stat, subliniind că demersul „nu e nimic mai mult decât un început de conversație”.
ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO
Radu Mocanu
24 apr. 2026, 18:20, Politic

Vicepremierul pentru reforma companiilor de stat a precizat că ideea listării unor participații minoritare a fost discutată inițial informal cu vicepremierul PSD, Marian Neacșu, iar ulterior documentul a fost transmis tuturor viceprim-miniștrilor. 

Despre posibilitatea listării unor pachete minoritare în anumite companii de stat am discutat eu însămi, informal, cu viceprim-ministrul PSD, Marian Neacșu. Ulterior, toți viceprim-miniștrii (fiecare reprezentând câte un partid) au primit documentul respectiv, cu rugămintea de a ne comunica feedback-ul lor pe acest subiect, dacă sunt companii care ar trebui adăugate sau scoase de pe listă. Spre deosebire de PNL și USR, PSD a ales să nu ne transmită nicio reacție”, se arată în mesajul publicat de Oana Gheorghiu.  

„Ca pas firesc următor, am prezentat lista spre informare și în ședința de guvern. Discutăm de un document exploratoriu, fără implicații juridice. Mai apoi, am publicat aceste materiale pe site-ul oficial al Guvernului, în spiritul transparenței și al bunei guvernări. Nu e vorba de nicio decizie finală și definitivă pe acest subiect. Nu e nimic mai mult decât un început de conversație”, mai spune oficialul. 

Aceasta a respins acuzațiile PSD potrivit cărora Guvernul ar intenționa „să vândă țara”, subliniind: „sunt perfect conștientă că activitatea mea din guvern a deranjat multe interese și mulți băieți deștepți”. 

Replica Oanei Gheorghiu vine după ce mai mulți reprezentanți ai Partidului Sociale Democrat au criticat ideea dea a fi listate mai multe companii de stat. Printre aceștia se numără Radu Oprea, care a susținut că aceasta este prezentată greșit ca soluție fiscală și că nu are legătură directă cu angajamentele din Planul Național de Redresare și Reziliență. 

