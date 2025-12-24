5 simptome alarmante care necesită vizită la urgențe. Nu le ignorați, avertizează specialiștii

Dr. Michael Turturro, profesor de medicină de urgență la Universitatea din Pittsburgh, spune că răspunsul variază foarte mult. Uneori chiar și persoanele cu dureri minore pot avea probleme serioase care necesită prezentarea la urgențe. Din acest motiv, durerea nu ar trebui ignorată niciodată.

Când trebuie să iei durerea în serios

Specialiștii recomandă să consultați un medic dacă aveți orice îngrijorare legată de durere. Este mai bine să vi se spună că nu este nimic grav decât să regretați că nu ați mers la medic mai devreme.

Deși toate durerile trebuie luate în serios, experții au identificat cinci tipuri de durere care sunt în general alarmante. Acestea constituie un motiv suficient pentru a solicita imediat asistență medicală, potrivit huffpost.com.

Durere bruscă care nu dispare

Durerea bruscă și severă care nu dispare ar trebui să vă atragă atenția. Acest lucru este valabil pentru orice durere din corp, indiferent de localizare.

Un medic va trebui să evalueze durerea și să determine gravitatea acesteia. Dacă aveți o durere nouă, bruscă și alarmantă, verificați-o și nu o ignorați.

„Preferăm ca oamenii să fie precauți”, subliniază Turturro. Dacă sunteți îngrijorat și simțiți că ceva nu este în regulă, ar trebui să fiți evaluat, indiferent dacă este vorba de ceva grav sau nu.

Să presupunem că aveți o durere nouă la mână care a apărut din senin. În loc să o ignorați, consultați un medic. Dacă durerea vă deranjează și nu ați mai simțit-o niciodată, luați în considerare să solicitați urgent asistență medicală.

Durere în piept necesită evaluare rapidă

Durerea în piept este adesea asociată cu atacurile de cord. Din acest motiv, acest tip de durere trebuie luat în serios.

Dr. Mark Conroy, medic de urgență, afirmă că durerea toracică este cu siguranță un motiv de îngrijorare. Dacă dezvoltați o durere bruscă pe care nu ați mai simțit-o niciodată, prezentați-vă la control cât mai curând.

Turturro adaugă că durerea toracică este deosebit de îngrijorătoare la persoanele în vârstă. De asemenea, preocupă pacienții cu factori de risc pentru boli de inimă, cum ar fi hipertensiunea, diabetul și colesterolul ridicat.

Dincolo de atacurile de cord, durerea toracică ascuțită poate indica alte probleme grave. Acestea includ un cheag de sânge în plămâni sau o ruptură a vaselor majore din torace.

Durerea toracică poate fi legată și de cauze benigne, cum ar fi arsurile la stomac. Deoarece multe afecțiuni se pot manifesta prin durere toracică, nu intrați în panică, dar nici nu o ignorați. Consultați un medic care poate determina exact ce se întâmplă.

Durere la nivelul gambei cu roșeață

Conroy arată că durerea la picior, în special la gambă, devine îngrijorătoare când este însoțită de anumite simptome. Umflarea piciorului sau roșeața la nivelul gambei sunt semne de alarmă.

„Mă îngrijorează faptul că ar putea avea simptome care indică un cheag de sânge sau TVP – tromboză venoasă profundă”, spune Conroy.

Aceasta este o durere îngrijorătoare pentru care cineva ar trebui consultat cât mai repede. Riscul crește dacă ați suferit recent o intervenție chirurgicală și ați stat doar în pat. De asemenea, un zbor lung cu avionul poate favoriza apariția cheagurilor de sânge.

Durere în partea superioară a spatelui ca o senzație de rupere

Durerea de spate este o afecțiune frecventă care poate apărea în multe situații. Dormitul într-o poziție incorectă, exercițiile fizice necorespunzătoare sau statul pe un scaun fără sprijin pot cauza disconfort.

Conroy identifică însă un tip specific de durere de spate care necesită îngrijire medicală imediată. Dacă aveți dureri care se simt ca o senzație de rupere în partea superioară a spatelui sau în spatele pieptului, consultați un specialist urgent.

„Această senzație de rupere poate indica o problemă cu principalul vas de sânge din corp, numit aortă”, avertizează Conroy.

Anumite dureri în partea inferioară a abdomenului

Conroy afirmă că abdomenul îi face pe toți medicii de urgență să devină nervoși. Pot fi atât de multe lucruri care se pot întâmpla în această zonă. Important este cum se manifestă simptomele.

Dacă aveți dureri abdominale sau dureri în partea dreaptă sau stângă a spatelui inferior sau a abdomenului inferior, ar putea fi pietre la rinichi. Dacă aveți și febră, ar putea fi o infecție renală.

Ar putea fi și apendicită dacă durerea este însoțită de greață și vărsături. Dacă aveți acest tip de durere abdominală inferioară împreună cu oricare dintre simptomele menționate, consultați rapid un medic.

Orice durere care vă îngrijorează merită atenție

Deși mersul la medic poate fi stresant, nu ignorați sau minimalizați durerea. Consultarea unui medic pentru o problemă alarmantă este cea mai bună măsură pentru sănătatea dumneavoastră, chiar dacă durerea se dovedește neînsemnată.

„Este posibil să vi se facă o evaluare sumară, niște analize de laborator sau teste de screening și să vi se ofere asigurarea că nu este vorba despre cel mai rău scenariu”, spune Conroy.