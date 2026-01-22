Prima pagină » Social » Comisar șef din IPJ Giurgiu, trimis în judecată pentru luare de mită

Comisar șef din IPJ Giurgiu, trimis în judecată pentru luare de mită

Un comisar șef din cadrul IPJ Giurgiu a fost trimis în judecată de procurorii DNA, după ce ar fi luat mită.
Comisar șef din IPJ Giurgiu, trimis în judecată pentru luare de mită
Sursă foto: Titus Emanuel Iliesi / Mediafax Foto
Cosmin Pirv
22 ian. 2026, 13:30, Social

Potrivit DNA, procurorii au dispus trimiterea în judecată, în stare de arest preventiv, a inculpatului Ciulei Adrian, ofițer cu grad de comisar șef în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită în formă continuată (5 acte materiale).

În perioada decembrie 2024 – decembrie 2025, în contextul instrumentării unui dosar penal de evaziune fiscală, inculpatul ar fi pretins și primit de la o persoană (martor în cauză) suma totală de 29.800 lei.

În schimbul acestei sume de bani, inculpatul ar fi promis că va facilita obținerea unei soluții de netrimitere în judecată în dosarul în care persoana respectivă era cercetată.

Ulterior, în cadrul unei întâlniri din luna noiembrie 2025, inculpatul i-ar fi spus acestuia că nu se mai poate dispune o soluție de netrimitere în judecată, dar că, pentru suma de 10.000 de lei, va încerca să întârzie trimiterea dosarului la parchet până în primăvara anului următor.

Astfel, în 5 decembrie 2025, în timp ce se afla în autoturismul de serviciu, în parcarea unui fast-food din municipiul Giurgiu, inculpatul a primit de la persoana respectivă suma de 10.000 de lei, ocazie cu care a fost prins în flagrant.

Procurorii au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra sumei de 29.800 de lei.
Dosarul a fost trimis, spre judecare, la Tribunalul Giurgiu.

Recomandarea video

EXCLUSIV Ministrul Sănătății, după investigația G4Media despre „mafia parafelor”: Au existat „tot felul de rezistențe” din sistem
G4Media
Cât mai ține gerul. Când revin temperaturile cu plus. Noi informații de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
Gandul
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Cancan
FOTO. Victoria e de o frumusețe rară, dar i se aduc acuzații dintre cele mai grave
Prosport
Avocata care plănuia să „răzbune” moartea fiului ei prin asasinate, condamnată cu executare. Martorii: „Inculpata îl jignea în mod repetat, îi spunea că nu e bun de nimic”
Libertatea
Ce salariu are o asistentă medicală în 2026, la stat VS în sistemul medical
CSID
Radare de trafic automate, incluse într-un contract URIAȘ. Sistemul e-SIGUR devine realitate
Promotor