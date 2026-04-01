Zborurile din sezonul estival, în pericol din cauza penuriei de combustibil. Avertismentul Ryanair

Companiile aeriene se confruntă cu o penurie de combustibil și prețuri ridicate, după blocarea strâmtorii Ormuz pe fondul războiului din Orientul Mijlociu, scrie Reuters.

„Dacă acest conflict continuă până la sfârșitul lunii aprilie, ne confruntăm cu un risc privind aprovizionarea la începutul lunii iunie. Dacă se prelungește până în mai, atunci nu știm ce se va întâmpla”, a declarat Michael O’Leary într-o conferință de presă la Londra.

El adaugă că, dacă există riscuri pentru aprovizionarea cu combustibil în iunie, iulie sau august, „atunci noi și alte companii aeriene va trebui să începem să luăm în considerare anularea unor zboruri sau reducerea capacității”.

Directorul a precizat că transportatorul low-cost va decide săptămânal unde să reducă zborurile.

Și compania Lufthansa se pregătește pentru o posibilă penurie de combustibil în afara Europei, potrivit CEO-ulului Carsten Spohr.

Asociația Internațională de Transport Aerian estimează că aproximativ 25% până la 30% din cererea europeană de combustibil pentru avioane provine din Golf, ceea ce, a avertizat aceasta, o plasează printre regiunile cele mai expuse.