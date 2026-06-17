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Franța eliberează milioane de țânțari în orașe. Motivul este mai puțin evident decât pare

O companie din sudul Franței a început să elibereze milioane de țânțari masculi sterilizați în încercarea de a reduce o specie invazivă asociată cu răspândirea unor boli precum dengue, Zika și chikungunya, transmite Euronews.
Franța eliberează milioane de țânțari în orașe. Motivul este mai puțin evident decât pare
Victor Dan Stephanovici
17 iun. 2026, 10:41, Știri externe
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În apropiere de orașul Montpellier, compania franceză Terratis produce în prezent aproximativ 1,5 milioane de țânțari tigru masculi sterilizați în fiecare săptămână. Insectele sunt eliberate în cartiere urbane unde populația se confruntă cu o prezență tot mai mare a acestei specii invazive, care s-a răspândit rapid în ultimii ani în mai multe regiuni europene. Metoda folosită este cunoscută sub numele de „tehnica insectei sterile”, o strategie dezvoltată de cercetători pentru controlul populațiilor de insecte fără utilizarea pesticidelor, mai arată Euronews.

Cum funcționează metoda

Specialiștii separă țânțarii masculi de cei femelă și îi expun la raze X, care le sterilizează sperma. Masculii nu înțeapă oamenii și nu transmit boli. După eliberarea în natură, aceștia se împerechează cu femelele sălbatice, însă ouăle rezultate nu se dezvoltă. Pe măsură ce procesul este repetat, numărul noilor generații scade, iar populația totală de țânțari se reduce treptat. Compania susține că metoda nu implică modificări genetice, nu utilizează substanțe chimice și are un impact redus asupra mediului.

Țânțarul tigru, o problemă tot mai mare în Europa

Țânțarul tigru asiatic a devenit în ultimii ani una dintre cele mai mari provocări pentru sănătatea publică în anumite regiuni ale Europei. Specia este recunoscută după dungile albe și negre de pe corp și poate transmite virusuri responsabile pentru boli precum dengue, Zika și chikungunya. Schimbările climatice și temperaturile mai ridicate au favorizat extinderea arealului său în mai multe țări europene, inclusiv Franța, Italia și Spania. Pe lângă riscurile sanitare, insecta este considerată și o sursă majoră de disconfort pentru locuitori din cauza agresivității cu care înțeapă.

Franța vrea să extindă programul

În prezent, muncitorii eliberează regulat mii de țânțari sterilizați în cartierul Malbosc din Montpellier, unul dintre locurile incluse în programul-pilot. Interesul pentru această tehnologie este în creștere la nivel mondial, iar zeci de proiecte similare sunt dezvoltate în diferite țări.

tantar

Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: AI

Franța se numără însă printre primele state care încearcă să transforme metoda dintr-un experiment de laborator într-o soluție aplicată la scară comercială. Compania Terratis are planuri ambițioase și intenționează să își mărească producția până la 40 de milioane de masculi sterilizați pe săptămână în următorii doi ani.

O alternativă la pesticidele clasice

Susținătorii proiectului cred că această abordare ar putea deveni o armă importantă în lupta împotriva unei specii care provoacă atât probleme de sănătate publică, cât și costuri economice semnificative. Dacă rezultatele vor confirma eficiența metodei, Franța ar putea deveni un model pentru alte țări europene care caută soluții mai puțin poluante și mai sustenabile decât utilizarea masivă a insecticidelor.

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