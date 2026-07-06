Cortegiul funerar dedicat liderului suprem, Ali Khamenei, a început la Teheran. Va continua timp de 12 ore

Sicriul lui Khamenei, acoperit cu steagul național, precum și sicriele membrilor familiei sale – morți în atacul arian din 28 februarie – au fost așezate pe platforma unui camion. Autoritățile au decorat partea laterală a camionului astfel încât să semene cu grilajul ornamental care înconjoară mormântul unui imam, potrivit Associated Press.

Sicriele vor fi transportate pe străzile din Teheran în drumul lor spre Aeroportul Internațional Mehrabad, într-o călătorie de 12 ore, potrivit declarațiilor date de generalul Hasan Hasanzsdeh din Garda Revoluționară, responsabil cu supravegherea procesiunii.

Teocrația iraniană intenționează să atragă mulțimi numeroase la ceremonia care va avea loc în întreg orașul, pentru a demonstra sprijinul popular acordat guvernului. Deja, mii de oameni s-au adunat în piețele din Teheran, fluturând steaguri și pancarte în onoarea lui Khamenei.

People gathered en-masse in Enghelab Square, Pole-e-Choobi and Valiasr Crossroad to attend the funeral procession for the martyred Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, and several of his family members. pic.twitter.com/voQa0aJAuA — IRNA News Agency ☫ (@IrnaEnglish) July 6, 2026

Autoritățile au închis străzile, spațiul aerian și au suspendat activitățile cotidiene pentru perioada de doliu, care a început sâmbătă și se va încheia joi, când Khamenei, în vârstă de 86 de ani, va fi înmormântat la sanctuarul Imam Reza din Mashhad, locul său de naștere.

„Astăzi, când ne-am adunat aici pentru înmormântarea liderului nostru, este o zi foarte grea”, a declarat, luni dimineață, Fatima Hassan, una dintre persoanele venite la înmormântare.

Pe măsură ce funeraliile au avansat, însă, au apărut tot mai multe amenințări din partea participanților la înmormântare, care doresc să răzbune moartea lui Khamenei. Aceștia, care purtau pancarte, au cerut atât uciderea lui Donald Trump, cât și asasinarea premierului israelian Benjamin Netanyahu.

„Nu suntem aici ca să ne luăm rămas bun de la el, ci ca să ne răzbunăm. Și ne vom răzbuna”, a declarat Fatima, venită la înmormântarea lui Khamenei, în continuarea mesajului său.

Autoritățile federale americane urmăresc de ani de zile amenințările iraniene la adresa lui Trump și a altor oficiali ai administrației.

Între timp, Statele Unite continuă negocierile cu Iranul, menite să asigure redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz, reducerea programului nuclear iranian și încheierea definitivă a războiului. Discuțiile par să fie suspendate până după înmormântare.