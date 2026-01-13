UXR, agenția fondată de Cristian Doiu, lansează Samantha AI V3: conversații vocale în timp real (speech-to-speech), ca la telefon

Noua versiune este prezentată drept o trecere de la un chatbot clasic la un „partener de conversație” capabil să asculte, să înțeleagă nuanțe și să păstreze contextul dialogului. Proiectul a fost conceput ca un experiment social și tehnologic inspirat de sistemul de operare din filmul „Her”, mizând pe o interacțiune naturală și „umanizată”.

„UXR nu creează doar aplicații, ci ecosisteme digitale coerente. Fiecare produs – de la Samantha la Thinks.at – este gândit să fie util, scalabil și accesibil, demonstrând că tehnologia europeană poate concura și inspira la nivel global”, a declarat Cristian Doiu, fondator UXR.

Evoluția platformei a început cu Samantha V1, o interfață exclusiv text, care a depășit 20.000 de accesări, iar apoi cu Samantha V2, care a introdus funcțiile text-to-voice și voice-to-text și a trecut de 100.000 de accesări în primele luni. Samantha V3 extinde această experiență prin implementarea completă a tehnologiei speech-to-speech, astfel încât utilizatorul vorbește, iar Samantha răspunde vocal „instantaneu”, fără pauze artificiale.

Printre funcționalitățile anunțate pentru V3 se numără: dialog vocal continuu în timp real, conversații clasice prin text, integrarea completă text-to-voice și voice-to-text, recunoaștere automată a limbii, traducere contextuală la cerere, comunicare multilingvă coerentă și un modul de analytics pentru măsurarea implicării și stabilității conversației.

Compania susține că datele de utilizare indică o creștere a engagementului odată cu trecerea către voce: retenția ar fi crescut cu aproximativ 62% de la V1 la V2, iar durata medie a sesiunii cu peste 85% după introducerea funcțiilor vocale. În V3, sesiunile speech-to-speech ar fi, în medie, cu 47% mai lungi decât cele exclusiv text și cu 31% mai lungi decât cele voice-to-text din versiunea anterioară, în timp ce rata de abandon în primele 30 de secunde ar fi scăzut cu 54%. De asemenea, comunicarea multilingvă ar reprezenta peste 41% din sesiuni, iar peste 68% dintre utilizatori ar alege implicit interacțiunea vocală atunci când este disponibilă, conform comunicatului.

Samantha este parte din suita de produse dezvoltate de UXR, alături de Chatter.al, AWW.al, TheDesignBook.net și Thinks.at, proiecte pe care compania le prezintă ca alternative europene orientate către utilitate, acces liber și scalabilitate, fără „paywall-uri agresive”.