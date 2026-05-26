Companie aviatică, cercetată de autoritățile din Italia pentru presupuse prețuri nejustificate la bagaje

Cazul se concentrează asupra modului în care transportatorul structurează și prezintă tarifele pentru bagaje pe site-ul său web și în aplicația mobilă, autoritatea de reglementare susținând că pasagerilor li se oferea în mod sistematic o imagine distorsionată a ceea ce plăteau de fapt, potrivit Euronews.

Potrivit datelor AGCM, compania de zbor italiană seta ca opțiune implicită un pachet ce includea bagajele de cală și echipamentul sportiv pentru călătoriile dus-întors și ar fi prezentat doar un preț mediu global pentru serviciul oferit, chiar și în cazul în care oamenii nu doreau să-l achiziționeze pentru ambele etape ale călătoriei.

Autoritatea de reglementare susține că orice persoană care dorea să adauge bagaje doar pentru o singură etapă a călătoriei era obligată să întrerupă procesul de rezervare pentru a modifica această setare, un pas pe care majoritatea consumatorilor ar fi puțin probabil să îl observe sau să îl parcurgă.

Ancheta va evalua dacă sistemul de rezervare al easyJet a creat condiții neclare de tarife și dacă a limitat capacitatea cetățenilor de a face alegeri pe deplin informate în ceea ce privește achiziționarea serviciilor.

Compania italiană easyJet a mai fost luată în vizor de autoritățile italiene și în anul 2021. Atunci, compania italiană a fost amendată de AGCM cu 2,8 milioane de euro, alături de companiile Ryanair și Volotea. Atunci, companiile au refuzat să ofere rambursări în numerar pentru zborurile anulate în momentul în care Italia a ridicat restricțiile de călătorie legate de COVID-19, emițând în schimb vouchere.

EasyJet a contestat decizia, însă Curtea Administrativă Regională din Lazio, cu sediul la Roma, a respins contestația în februarie 2025.