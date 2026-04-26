Cea mai eficientă metodă de evacuare a unui avion: cum trebuie așezați pasagerii

Modul în care sunt poziționați pasagerii influențează direct timpul de evacuare, mai ales în situații critice, precum un incendiu la ambele motoare, când unele ieșiri nu mai pot fi folosite, arată un studiu recent, citat de ScienceAlert.

Standardul de 90 de secunde, greu de atins în realitate

În prezent, autoritățile americane din aviație impun ca un avion să poată fi evacuat în maximum 90 de secunde. Însă acest prag este stabilit în condiții controlate și nu reflectă situațiile reale, în care apar panica, aglomerația și diferențe de mobilitate între pasageri.

Simulările arată că, în scenarii realiste, evacuarea durează mai mult, chiar și în condiții considerate optime.

Accident aviatic cu final fericit

Potrivit cercetătorilor, persoanele în vârstă pot avea o mobilitate mai redusă, reacții mai lente și dificultăți în luarea rapidă a deciziilor, mai ales în situații de stres.

„Deși un scenariu cu incendiu la ambele motoare este rar, acesta face parte din categoria urgențelor critice din aviație”, a explicat Chenyang Zhang, cercetător în neuroștiințe specializat în factorul uman în aviație la Universitatea din Calgary, Canada.

„Istoria a arătat că astfel de situații pot apărea și pot avea consecințe grave, precum celebrul caz «Miracolul de pe Hudson», în care a fost implicat căpitanul Chesley Sullenberger”, a adăugat expertul. După ce a pierdut ambele motoare în urma unei coliziuni cu păsări, avionul pe care îl pilota Sullenberger a aterizat de urgență pe râul Hudson din New York. În accidentul aviatic din 2009, toți cei aflați la bord au supraviețuit.

Simulări pe un avion cu 180 de pasageri

Soluția identificată de cercetători nu este însă izolarea vârstnicilor, ci distribuirea echilibrată în avion. Atunci când pasagerii mai lenți sunt răspândiți uniform și o parte dintre ei sunt plasați în apropierea ieșirilor, fluxul de evacuare devine mai constant.

Studiul a analizat mai multe scenarii folosind modelul unui avion Airbus A320, cu până la 180 de pasageri. Cercetătorii au testat 27 de variante diferite de distribuire a pasagerilor, ținând cont de vârstă, sex și viteza de deplasare.

Cel mai bun rezultat a fost obținut atunci când doar 20% dintre pasageri erau în vârstă, iar aceștia erau așezați uniform, inclusiv lângă ieșiri. În acest caz, evacuarea a durat 141 de secunde.

La polul opus, cel mai slab rezultat – 218,5 secunde – a apărut atunci când proporția pasagerilor vârstnici era mare, chiar dacă aceștia erau poziționați în apropierea ieșirilor.

Regulile de siguranță trebuie adaptate

Cercetătorii atrag atenția că problema va deveni tot mai importantă în anii următori, pe măsură ce populația globală îmbătrânește.

Vârsta medie la nivel mondial este estimată să crească semnificativ până în 2050, ceea ce înseamnă că și numărul pasagerilor în vârstă va fi mai mare.

„Sperăm ca aceste rezultate să ajute companiile aeriene să reducă riscurile în mod proactiv”, spun experții americani. „Dacă înțeleg cum influențează distribuția pasagerilor evacuarea, companiile pot adopta aranjamente mai eficiente ale locurilor, fără să afecteze operațiunile”.