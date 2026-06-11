Puțini pasageri știu asta: ce se întâmplă când cineva atacă ușa cabinei piloților

Unul dintre cazuri a avut loc pe un zbor Frontier Airlines între Puerto Rico și Chicago, unde un pasager de 51 de ani a încercat să deschidă o ieșire de urgență și ulterior a forțat ușa cabinei piloților. Bărbatul a fost imobilizat de membrii echipajului și de alți pasageri, iar aeronava a aterizat de urgență la Miami. Un incident similar a fost raportat și la bordul unui zbor United Airlines, mai scrie CNN.

Uși blindate și proceduri speciale

După atentatele din 11 septembrie, companiile aeriene au fost obligate să instaleze uși ranforsate la cabinele de pilotaj. Acestea sunt construite din materiale rezistente la impact și, în multe cazuri, antiglonț, fiind concepute pentru a împiedica orice tentativă de pătrundere forțată. Potrivit specialiștilor citați de CNN, un atacator și-ar putea răni umărul încercând să spargă ușa, însă șansele de a o doborî sunt minime.

Autoritățile americane au introdus și obligativitatea unor bariere suplimentare care se activează atunci când ușa cabinei trebuie deschisă temporar, de exemplu atunci când unul dintre piloți merge la toaletă. Aceste sisteme creează un al doilea nivel de protecție între pasageri și cockpit. Mai multe companii aeriene au început deja să le instaleze pe aeronavele noi.

Peste 680 de incidente doar în acest an

Administrația Federală a Aviației (FAA) a primit deja 687 de raportări privind pasageri turbulenți de la începutul anului 2026. Totuși, niciun pasager nu a reușit să preia controlul unei aeronave comerciale din SUA după atacurile din 2001. Echipajele sunt instruite să gestioneze astfel de situații, iar pe anumite curse există inclusiv piloți înarmați sau agenți federali sub acoperire. Cei care încearcă să pătrundă în cabina piloților riscă acuzații federale grave, amenzi de până la 37.000 de dolari pentru fiecare încălcare constatată și, în multe cazuri, pedepse cu închisoarea.