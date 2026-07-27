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Volodimir Zelenski avertizează că Putin pregătește o nouă mobilizare. Rusia ar putea trimite încă 500.000 de oameni pe front

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski avertizează că Rusia se pregătește să mobilizeze între 300.000 și 500.000 de persoane în această toamnă pentru a continua războiul din Ucraina.
Volodimir Zelenski avertizează că Putin pregătește o nouă mobilizare. Rusia ar putea trimite încă 500.000 de oameni pe front
Maria Nițu
27 iul. 2026, 15:46, Știri externe
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că Rusia se pregătește pentru o nouă mobilizare majoră și ar putea trimite pe front între 300.000 și 500.000 de militari, relatează Kyiv Post.

Liderul ucrainean a spus că informațiile provin din rapoartele serviciilor de informații ucrainene și că Moscova ar putea începe extinderea mobilizării la sfârșitul lunii septembrie sau la începutul lunii octombrie.

Potrivit lui Volodimir Zelenski, Kremlinul are nevoie de noi efective pentru a continua războiul împotriva Ucrainei și nu intenționează să oprească conflictul în perioada următoare.

„Putin nu este pregătit să pună capăt acestui război. Serviciile noastre de informații raportează că se pregătește pentru mobilizare”, a declarat președintele ucrainean.

Liderul ucrainean susține că momentul care a fost ales nu este întâmplător. Rusia organizează alegeri pentru Duma de Stat pe 21 septembrie, iar Volodimir Zelenski spune că Vladimir Putin va evita să anunțe o mobilizare înainte de scrutin, de teama reacției pe care ar putea să o aibă populația.

„Vrea să intensifice mobilizarea, nu în mod deschis, pentru că se teme de propria societate, dar o va face la începutul lunii octombrie”, a spus Zelenski.

Președintele Ucrainei estimează că noua campanie de recrutare ar putea viza între 300.000 și 500.000 de persoane, însă avertizează că un astfel de plan ar crea probleme inclusiv în interiorul Rusiei.

Potrivit acestuia, o parte importantă a populației rusești se opune unei noi mobilizări, chiar dacă mulți continuă să îl sprijine pe Vladimir Putin.

Liderul ucrainean susține și că Moscova nu va avea timpul necesar pentru pregătirea militarilor recrutați. „Va trimite pe câmpul de luptă oameni slab instruiți și, în mare parte, neinstruiți. Acest lucru va însemna pierderi grele. Dar este alegerea lui dacă va face acest lucru sau nu”, a afirmat Zelenski.

În acest context, președintele ucrainean le-a cerut partenerilor occidentali să crească presiunea economică asupra Rusiei înainte ca Moscova să poată pune în aplicare o eventuală nouă mobilizare.

„Putin ar putea continua cu mobilizarea dacă nu îi creăm probleme în ceea ce privește logistica, armamentul, benzina și motorina și dacă partenerii noștri nu impun sancțiuni totale pentru agresiunea sa”, a declarat Zelenski.

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