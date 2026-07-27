Zelenski va fi primul vizitator al noului premier britanic, Andy Burnham. Ucraina ar putea produce în masă dispozitive de bruiaj electronic de mărimea unei tablete

Burnham, care și-a preluat funcția săptămâna trecută, va profita de această întâlnire pentru a-și exprima „sprijinul neclintit” față de Ucraina, „atât pe durata războiului, cât și după aceea”, a precizat biroul prim-ministrului într-un comunicat, citat de Euronews.

Cei doi sunt așteptați să viziteze o bază navală înainte de a se alătura celor peste 200 de militari și marinari ucraineni care au participat, în ultimele trei săptămâni, la un exercițiu de instruire privind securitatea maritimă și combaterea minelor în Marea Britanie. Exercițiul, numit „Sea Breeze”, are rolul de a pregăti trupele pentru potențiale operațiuni viitoare în Marea Neagră.

Cu prilejul întâlnirii, noul premier britanic va anunța că Marea Britanie pune la dispoziție proprietatea intelectuală a dispozitivelor sale de bruiaj electronic „Stone Cloak”, care pot fi utilizate pentru a perturba sistemele rusești de apărare aeriană.

Dispozitive de bruiaj electronic de mărimea unei tablete

Măsura va permite Kievului să producă în serie dispozitive de bruiaj electronic utilizate în război. Marea Britanie afirmă că a donat deja Ucrainei mii de astfel de dispozitive, de dimensiunea unei tablete.

„Stone Cloak reprezintă cea mai bună inovație britanică dezvoltată pe plan intern și și-a dovedit eficiența pe linia frontului, iar acest dispozitiv va fi esențial pentru protejarea securității ambelor noastre țări”, a declarat Burnham într-un comunicat de presă.

„Marea Britanie este alături de Ucraina, umăr la umăr, iar sprijinul nostru rămâne neclintit”, a adăugat oficialul.

Prim-ministrul a adresat, de asemenea, un avertisment Rusiei, afirmând că Moscova „nu ar trebui să aibă nicio îndoială cu privire la hotărârea noastră” și că Regatul Unit „nu va da înapoi până când nu vom obține o pace durabilă și justă pentru Ucraina”.

Zelenski speră la o întâlnire „productivă”

Luni, Zelenski a declarat, într-o postare pe X, că speră la o întâlnire „productivă”, adăugând că cei doi oficiali vor „discuta despre tot felul de lucruri”.

„De exemplu, acordul privind dronele. Vreau să construiesc o fabrică mare în Marea Britanie, bazată pe tehnologii noi, și să le împărtășim cu partenerii noștri”, a spus el. „Suntem gata să împărtășim toată experiența noastră cu Marea Britanie. Sper că și Marea Britanie va face același lucru”, a scris Zelenski pe X.

Burnham, al șaptelea prim-ministru al Regatului Unit din ultimul deceniu, a precizat clar că intenționează să dedice mai puțin timp afacerilor internaționale decât predecesorul său, Keir Starmer.

Alegerea sa pentru funcția de ministru de externe, fostul lider al Partidului Laburist Ed Miliband, va fi, prin urmare, probabil o figură-cheie în evoluția relațiilor cu Ucraina.