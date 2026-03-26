Care sunt cele mai proaste locuri într-un avion. Experții explică de ce trebuie evitate

Experții spun că locul din avion poate părea neimportant în timpul programării unei călătorii. Totuși, cei care zboară pe distanțe lungi ar putea regreta nepăsarea inițială, avertizează specialiștii, potrivit Express. Este vorba despre probleme legate de servirea mesei, de aglomerație sau de confortul oferit de scaun

Andrea Platania, un expert în călătorii la platforma Transfeero, a dezvăluit că există câteva locuri pe care pasagerii ar trebui să le evite. Primele pe listă sunt 11A și 11F

„Locurile precum 11A și 11F sunt adesea trecute cu vederea atunci când oamenii fac rezervări, dar sunt chiar în acea secțiune din mijloc a aeronavei, unde se pierd multe dintre micile facilități. Nu par rele pe hârtie, dar în practică, sunt unele dintre cele mai puțin satisfăcătoare locuri”, a explicat Platania.

De obicei, echipajul de cabină începe să servească masa de la capetele avionului, așa că până la mijloc unele produse se termină. Pe lângă asta, toaleta este departe și devine incomodă deplasarea.

Alte locuri de evitat sunt 30E și 30F

„Locurile precum 30E și 30F sunt de obicei situate foarte aproape de toalete, iar asta aduce multe perturbări. Nu este vorba doar de proximitate, ci de mișcarea constantă din jurul tău. Vei avea adesea pasageri care stau la coadă pe culoar, stând lângă locul tău și mișcându-se înainte și înapoi. Poți avea senzația că stai pe un coridor, nu în propriul tău spațiu”, a spus Platania.

Alte locuri cu probleme

Locurile 30A și 30F au o mare problemă legată de confort. Concret, acestea nu se întind și se înclină la fel ca alte scaune din avion.

„În multe aeronave, scaunele din spate, cum ar fi 30A și 30F, pot avea o înclinare limitată sau deloc. Acest lucru este ceva ce oamenii își dau seama adesea doar după ce încearcă să se lase pe spate și scaunul nu se mișcă. Dacă ești într-un zbor în care speri să te odihnești sau chiar să stai confortabil, faptul că nu te poți înclina face o mare diferență. Ajungi să te simți mult mai obosit până când aterizezi”, a precizat expertul.

De asemenea, cei de pe aceste scaune sunt printre ultimii care ies din aeronavă.