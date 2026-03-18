Prima pagină » Știri externe » Mojtaba Khamenei, reacție dură după uciderea șefului Securității, Ali Larijani: Ucigașii vor trebui să plătească curând

Noul lider suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a reacționat public, în urma uciderii Secretarului Consiliului Suprem de Securitate, Ali Larijani. Khamenei avertizează că ucigașii lui Larijani vor plăti, în cea de-a doua declarație publică, de la preluarea conducerii Iranului.
Foto: Hepta
Daiana Rob
18 mart. 2026, 19:17, Știri externe

Mojtaba Khamenei, care i-a succedat tatălui său în funcția de lider suprem în această lună, a reacționat la asasinarea influentului șef al serviciilor de securitate din Iran, Ali Larijani, potrivit Sky News.

„Fără îndoială, asasinarea unei astfel de personalități demonstrează gradul său de importanță și ostilitatea dușmanilor Islamului față de el”, a scris Khamenei, într-un mesaj pe rețele sociale.

Atacurile de luni noapte, care au vizat mai mulți oficiali iranieni, între care și Ali Larijani, șeful Securității de la Teheran, au fost ordonate de Benjamin Netanyahu.

Ca răspuns la atacuri, Khamenei a precizat că „ucigașii (…) vor trebui să plătească curând”.

„Cei ostili islamului ar trebui să știe că vărsarea acestui sânge la poalele copacului falnic al sistemului islamic nu va face decât să-l întărească și, desigur, fiecare picătură de sânge are prețul său, pe care ucigașii criminali ai acestor martiri vor trebui să-l plătească în curând”, a încheiat Khamenei.

În momentul bombardamentelor, fostul șef al securității din Iran, Ali Larijani, se afla în propria locuință, alături de fiul său, adjunctul său, dar și mai multe gărzi de corp.

