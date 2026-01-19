Bolojan și comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa, întrevedere la Palatul Victoria. Agenda discuțiilor

Întâlnirea dintre Ilie Bolojan și comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa a avut loc luni, la Palatul Victoria. Vizita înaltului oficial în România a fost salutată de premierul Bolojan, iar prezența acestuia în țară vine într-un moment important al discuțiilor aliate privind eforturile comune de consolidare a posturii de apărare și descurajare pe Flancul Estic.

Potrivit unui comunicat de presă emis de Executiv, discuțiile au vizat situația din Ucraina și stadiul negocierilor privind procesul de pace. De asemenea, au mai fost discutate și măsuri concrete de apărare a spațiului aerian, inclusiv în contextul riscurilor de intruziune ale dronelor în spațiul aerian al României.

Premierul Bolojan i-a mulțumit generalului Alexus G. Grynkewich pentru sprijinul acordat apărării României, prin activitățile de vigilență sporită și inițiativele NATO. De asemenea, a subliniat importanța unei posturi de descurajare și apărare credibile în zona Mării Negre, a unei prezențe aliate substanțiale pe teritoriul României și a pledat, totodată, pentru o abordare unitară a NATO de-a lungul întregului Flanc.

În cadrul întrevederii, premierul Ilie Bolojan a prezentat măsurile interne pentru consolidarea capacității naționale de apărare, inclusiv creșterea resurselor bugetare în direcția angajamentelor asumate la Summitul de la Haga, precum și cele privind utilizarea Programului SAFE, în valoare de 16,68 miliarde de euro.

La întâlnire au mai participat din partea Guvernului, împreună cu premierul Ilie Bolojan, viceprim-ministrul Cătălin Predoiu, ministrul Afacerilor Interne, viceprim-ministrul Radu Miruță, ministrul Apărării Naționale, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat în Cancelaria Prim-Ministrului, Luminița Odobescu.

În plus, împreună cu generalul Alexus G. Grynkewich, la întrevedere a participat și însărcinatul cu afaceri a.i. al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România, Michael L. Dickerson.

Și Nicușor Dan l-a primit pe înaltul oficial la Cotroceni

În cursul zilei, și președintele Nicușor Dan l-a primit, la Palatul Cotroceni, pe generalul Alexus G. Grynkewich.

În cadrul discuțiilor, Nicușor Dan a evidențiat provocările de securitate din regiunea Mării Negre, determinate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, care afectează inclusiv România prin incursiunile de drone în spațiul aerian național.

Președintele Nicușor Dan și generalul Alexus G. Grynkewich au subliniat aprecierea reciprocă și angajamentul comun al României și Statelor Unite ale Americii de a consolida, în continuare, parteneriatul strategic dintre cele două țări în domeniul Apărării.