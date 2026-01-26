Țara europeană care a reușit să reducă violența și crimele: strategia națională din care s-ar putea inspira și România

Aceasta este concluzia raportului anual privind progresul Violence Prevention Framework for Scotland (2024–2025), o abordare comprehensivă lansată în 2023 și susținută cu peste 6 milioane de lire sterline pentru a sprijini activități de reducere a violenței în comunități, se arată într-un document publicat de Guvernul Scoției.

O strategie multidimensională, centrată pe prevenție

La baza efortului scoțian stă Violence Prevention Framework (VPF), primul plan strategic de acest tip din Scoția, care își propune nu doar să reducă acte de violență, ci să schimbe modul în care societatea răspunde la cauzele acestora. Acest plan strategic se întinde pe trei ani și pune accent pe patru obiective majore: siguranța comunităților, reziliența socială, relațiile sănătoase și sprijinul pentru persoanele vulnerabile.

Raportul din 2024–2025 subliniază importanța eforturilor coordonate între guvern, poliție și organizații nonguvernamentale, precum Scottish Violence Reduction Unit (SVRU), Medics Against Violence și YouthLink Scotland’s No Knives Better Lives. Aceste grupuri lucrează împreună pentru a implementa programe concrete care vizează reducerea violenței înainte ca aceasta să se întâmple.

Intervenții inovatoare în comunitate

Unul dintre exemplele concrete de intervenție este inițiativa Street Guardians, lansată în 2025 în zonele aglomerate din Glasgow, unde există un risc mai mare de comportamente antisociale și violență în prima parte a serii. Programul implică patrule de adulți „de încredere” care oferă sprijin tinerilor, creează contact pozitiv și previn escaladarea conflictelor prin implicare directă și dialog. Până acum, peste 1.000 de tineri au fost implicați în astfel de activități.

Alte programe sprijinite includ inițiative pentru tinerii din comunități defavorizate, intervenții în școli pentru a gestiona conflictele și ateliere de formare pentru profesioniști (polițiști, lucrători sociali, educatori) care îi ajută să recunoască și să răspundă la semnele timpurii ale violenței.

Rezultate măsurabile și indicatori de progres

Conform raportului de monitorizare, Scoția se bucură de o reducere pe termen lung a violenței non‑sexuale: infracțiunile de acest tip sunt cu aproximativ 18% mai puține decât în 2008–09, iar numărul de crime cu rezultat de omor este la cel mai scăzut nivel înregistrat din 1976. Indicatorii arată, de asemenea, o scădere a spitalizărilor cauzate de atacuri violente și o reducere a victimelor repetate ale violenței.

Raportul subliniază faptul că majoritatea adulților nu raportează violența, iar sentimentul de siguranță în comunitate a crescut, mulți locuitori declarând că se simt în siguranță mergând singuri pe stradă după lăsarea întunericului. Cu toate acestea, există inegalități, de exemplu femeile se simt în general mai puțin în siguranță decât bărbații.

Sprijin pentru victime și implicarea tinerilor

Un alt pilon al strategiei este asigurarea de sprijin pentru victimele violenței și pentru familiile afectate, precum și implicarea tinerilor în programe de prevenire și educație. Programe precum Violence Anonymous, o inițiativă comunitară de tip 12‑step, oferă un cadru susținut de membri care au trecut prin experiențe similare, contribuind la diminuarea stigmatului și la sprijinul participanților.

Pentru tineri, SVRU și partenerii săi au dezvoltat programe educaționale despre riscurile violenței și despre modalități de a interveni sigur ca martor sau sprijin, contribuind la construirea unei culturi care respinge violența și promovează soluții nonviolente.

Raportul recunoaște că, deși progresul este clar și semnificativ în multe zone, rămâne mult de lucrat pentru a implementa toate acțiunile prevăzute în planul de trei ani. Scoția continuă să investească în prevenție și intervenție timpurie, iar următorul raport anual din 2026 va detalia evoluțiile viitoare.