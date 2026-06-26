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UE pregătește beneficii înainte de aderare pentru statele candidate, dar Ucraina respinge ideea de „aderare parțială”

UE vrea să ofere țărilor candidate, inclusiv Ucrainei, beneficii economice înainte de aderarea oficială, printr-un sistem de „integrare treptată”.
UE pregătește beneficii înainte de aderare pentru statele candidate, dar Ucraina respinge ideea de „aderare parțială”
Maria Nițu
26 iun. 2026, 13:35, Știri externe
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Comisia Europeană lucrează la un plan prin care țările candidate la Uniunea Europeană ar putea primi avantaje economice înainte de aderarea oficială.

Mișcarea vine acum în încercarea de a accelera extinderea blocului comunitar fără a reduce standardele de intrare.

Potrivit POLITICO, propunerea face parte din strategia Comisiei privind „integrarea treptată”, care ar recompensa statele candidate cu un acces la programele UE pe măsură ce acestea pun în aplicare reformele în cadrul procesului de aderare.

Printre beneficiile discutate se numără accesul la anumite fonduri europene, acorduri comerciale preferențiale, dar și intrarea parțială pe piața unică a Uniunii Europene.

Toate aceste facilități ar urma să fie acordate de la caz la caz, în funcție de progresul fiecărei țări și de alinierea la regulile Uniunii Europene.

Scopul acestei abordări este de a menține interesul și ritmul reformelor în rândul statelor candidate, oferind recompense pe parcursul unui proces de aderare care, de regulă, durează ani de zile.

„Abordarea este concepută, de asemenea, pentru a menține țările candidate, precum Ucraina – a cărei aderare va dura probabil ani de zile, în ciuda sprijinului politic puternic – pe deplin implicate în proces, fără a promite o aderare rapidă”, se arată în raportul POLITICO.

Spre deosebire de ideile care au fost în trecut privind așa-numita „extindere inversă”, care ar fi oferit drepturi politice înainte de aderarea completă și nu au fost acceptate de statele membre, noul plan vizează integrarea economică.

Propunerea are susținere politică în creștere, Franța și Germania fiind printre statele care au sprijinit anterior astfel de idei pentru a menține procesul de extindere activ.

Totuși, Ucraina și Muntenegru resping conceptul de „aderare parțială”, Kievul declarând că astfel de aranjamente nu trebuie să înlocuiască aderarea deplină la Uniunea Europeană.

În prezent, UE are nouă țări candidate oficiale. Muntenegru este considerat în continuare cel mai avansat stat pe drumul aderării, iar Ucraina și Republica Moldova au deschis deja negocierile de aderare.

Liderii europeni urmează să revină asupra acestui subiect la Consiliul European din octombrie, unde ar putea decide extinderea cadrului de integrare treptată.

Pe baza experiențelor anterioare de extindere, procesul de aderare ar putea dura aproximativ doi ani până la doi ani și jumătate după intrarea completă în negocieri, iar Ucraina își propune să finalizeze toate criteriile până în 2027.

La finalul lunii mai, cancelarul german Friedrich Merz a propus ca Ucraina să primească statut de „membru asociat” al UE înainte de aderarea completă.

Planul ar include participarea la summituri europene și la instituțiile UE, dar fără drept de vot.

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