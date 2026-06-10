Este acceptabil să vorbești la telefon pe difuzor într-un loc public? Reguli esențiale pentru eticheta telefonică

Săptămâna trecută, la sfârșitul unei reprezentații a piesei Inter Alia în West End-ul londonez, actrița Rosamund Pike a urcat pe scenă după încheierea spectacolului pentru a anunța că a văzut pe cineva trimițând mesaje în timpul reprezentației. „Am vrut doar să spun tuturor celor care merg la teatru că este un lucru uriaș pe care încercăm să vi-l oferim. Încerc să vă spun o poveste și vă simt și sper că și voi mă simțiți… Poate a fost foarte important și poate sunteți doctor și salvați viața cuiva și sper că o faceți, dar vedem aceste lucruri, le simțim”, relatează The Guardian.

Care este eticheta corectă atunci când folosești telefonul?

Myka Meier, autoarea cărții „Eticheta modernă simplificată”, spune: „Când vorbești la telefon, trebuie să te gândești mereu la ceilalți înainte de a te gândi la tine însuți.” Aceasta înseamnă, de asemenea, să fii conștient de modul în care persoanele cu dizabilități își pot folosi telefoanele și se pot baza pe ele. După cum a subliniat pentru BBC un academician cu pierderi de auz după comentariile lui Pike, interzicerea telefoanelor în sălile de cinema sau umilirea publică ar putea exclude persoanele cu dizabilități din public, cum ar fi cele care utilizează aplicații pentru aparate auditive și trebuie să ajusteze setările.

Ceea ce este clar este că mulți dintre noi ar putea avea nevoie de o scurtă reîmprospătare a etichetei telefonice moderne, de la cele evidente (Ar trebui cineva să trimită mesaje în sala de operație? Nu) până la cele vagi (Sunt punctele agresive în mesaje? Depinde de vârsta fiecăruia).

Când ar trebui să închizi telefonul?

„Telefoanele ar trebui să fie acolo pentru a ne completa viața”, spune William Hanson, expert în etichetă și autorul cărții „Just Good Manners”. „Cred că oriunde uităm de ființele umane din jurul nostru, telefonul ar trebui închis.” În teatru sau cinema, chiar dacă crezi că ești discret, verificarea mesajelor pe telefonul tău luminos distruge evadarea altcuiva. Hanson, care se îndreaptă spre actorie, este pe cale să facă o reprezentație de șase săptămâni la Londra în musicalul Titanique. „Personajul meu are o secțiune improvizată și am ales să vorbesc despre comportamentul publicului și voi vorbi despre telefoane.”

Este în regulă să ai telefonul pe masă într-un restaurant?

Hanson spune că nu numai că ar trebui să ții telefonul departe de masă și departe de vedere, dar ar trebui să îl și închizi, astfel încât să nu fie o distragere a atenției. „Avem acest răspuns pavlovian, care spune că, atunci când telefonul vibrează sau se aprinde, trebuie să ne ocupăm de asta și este urgent, iar în 95% din cazuri nu este așa. Cu toții trecem prin momente de egoism, în care credem că ceea ce facem este cel mai important lucru.” Cu excepția cazului în care ești chirurg de transplant de gardă sau similar, notificarea poate aproape sigur să aștepte.

Ce se întâmplă dacă aștepți un apel urgent?

„Dacă așteptați un apel telefonic important, spuneți-i persoanei cu care sunteți de la început”, spune Meier. „Spuneți: «Vă rog să mă scuzați. Dacă se întâmplă să primesc un apel în timpul prânzului, voi aștepta doar o clipă». Dar nu răspundeți niciodată la apel la masă. Luați-l afară, departe de zona comună.”

Este vreodată acceptabil un apel la difuzor într-un loc public?

Îmi place să ascult conversațiile altor oameni, dar se pare că mulți oameni nu împărtășesc punctul meu de vedere. „Este acea idee obraznică că orice faci este mai important [decât ceea ce fac alții]”, spune Hanson. Este chiar mai rău, spune Meier, când alți oameni nu pot pleca, pentru că sunt lângă tine în tren, de exemplu. „Nu este doar un spațiu comun, dar acum persoana de lângă tine este obligată să te asculte”, spune ea. Ea spune că este ușor să uităm: „Oamenii din jurul nostru nu sunt acolo ca să ne audă conversația, sunt acolo ca să se bucure de alți oameni sau de masa pe care o iau.”

Ce se întâmplă cu tonurile de apel și bipurile tastaturii?

„Telefoanele noastre au evoluat acum, iar opțiunile de vibrații sunt foarte ușor de utilizat”, spune ea. De fiecare dată când vă aflați într-un spațiu public, ea spune: „Fie purtați căștile, fie opriți soneria.”

Când ar trebui să porți căști?

„Căștile sunt absolut necesare oricând vrei să asculți ceva pe telefon”, spune Humbert. Dar ori de câte ori interacționezi cu cineva, ar trebui să le scoți, „chiar dacă este o interacțiune de două secunde – când îți plătești cafeaua într-un magazin sau când conductorul de tren vine să-ți verifice biletul. Gestul acela de a scoate căștile și de a saluta persoana din fața ta este unul dintre acele micro-momente în care poți arăta acelei persoane respectul pe care îl merită.”