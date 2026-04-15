Măsuri împotriva hărțuirii și a inacțiunii platformelor: Bruxellesul lansează un sistem de verificare a vârstei minorilor pe rețelele de socializare și site-urile pornografice

Accesul copiilor la rețelele de socializare a devenit un subiect de dezbatere în cadrul Uniunii Europene în urma amenzilor succesive aplicate giganților tehnologici pentru neprotejarea minorilor pe platformele lor. Comisia Europeană ia măsuri și a lansat un sistem digital pentru a verifica vârsta utilizatorilor acestor aplicații, scrie El Economista.

„Acest lucru va permite utilizatorilor să își dovedească vârsta atunci când accesează platforme online. La fel cum magazinele cer o dovadă a vârstei atunci când oamenii cumpără băuturi alcoolice”, a explicat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, într-o conferință de presă.

Comisarul pentru suveranitate tehnologică al Comisiei Europene, Henna Virkunnen, a subliniat că „Europa nu va tolera platformele care profită pe seama copiilor noștri.” Ea a reiterat modul în care designul adictiv al multora dintre aceste rețele sociale, datorită algoritmilor extrem de personalizați, îi afectează pe minori.

Aplicația consolidează confidențialitatea

În termeni practici, aplicația este gata din punct de vedere tehnic și va fi disponibilă în curând pentru uz public ,a explicat cancelarul german. Nu necesită date suplimentare în afară de pașaport sau număr de identitate național pentru verificarea vârstei. „Respectă cele mai înalte standarde de confidențialitate, fără a dezvălui nicio informație personală suplimentară”, a adăugat Von der Leyen.

Este un sistem anonim care împiedică urmărirea utilizatorilor. În plus, designul său este open source, ceea ce înseamnă practic că alți parteneri globali pot copia codul și implementa sisteme similare. În acest fel, Bruxelles-ul încearcă să abordeze încălcările repetate ale legilor privind protecția copilului de către platformele online. „Unul din șase copii este hărțuit online”, a subliniat șeful Comisiei Europene, subliniind necesitatea unei astfel de aplicații.

În ultimele luni, Bruxelles-ul a lansat anchete asupra rețelelor de socializare și a platformelor de conținut pornografic pentru neprotejarea minorilor în mediile digitale. Sistemul de verificare a vârstei a fost un punct major de dispută în ceea ce privește rețelele pornografice, ale căror sisteme de protejare a minorilor au eșuat în cazurile Pornhub, Stripchat și XVideos.

Ideea este de a implementa același sistem de protecție la nivel european, utilizând acreditări și fiind consecvent în cele 27 de state membre.

„Internetul trebuie să fie un loc sigur pentru copiii noștri, unde pot crește și învăța”, a subliniat Virkunnen.