Controale la 3 firme ce vând microbuze școlare. Suspiciuni de licitații „aranjate” cu bani din PNRR

Consiliul Concurenței investighează posibile suspiciuni de trucare a licitațiilor publice organizate de mai multe consilii județene pentru achizițiile de microbuze școlare, în cadrul proiectelor de finanțare cu fonduri prin PNRR1.

„Autoritatea de concurență suspectează că cele patru companii ar fi manipulat licitațiile prin împărțirea pieței și fixarea prețurilor de vânzare, astfel încât contractele să fie câștigate de ofertantul prestabilit de către membrii posibilului cartel, la un preț mai mare față de prețul de piață”, potrivit unui comunicat transmis, luni, de Consiliul Concurenței.

Potrivit sursei citate, cercetările au fost declanșate în urma informațiilor apărute în presă, dar și a datelor transmise de Corpul de Control al MIPE.

Inspecțiile la cele trei sedii ale firmelor din România au fost autorizate de Curtea de Apel.

Dacă cele trei firme vor fi găsite vinovate, riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri.

„Cu toate acestea, companiile care cooperează cu autoritatea de concurență, în cadrul programului de clemență, pot obține imunitate la amendă sau reduceri substanțiale ale amenzilor”, informează Consiliul Concurenței.