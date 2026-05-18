Secretarul Trezoreriei SUA va cere statelor G7 să respecte regimul de sancțiuni împotriva Iranului

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat luni că va cere miniștrilor de Finanțe din G7 să urmeze un regim de sancțiuni menit să împiedice finanțarea a ceea ce el a numit „mașina de război” a Iranului.