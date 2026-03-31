De la „meditație orgasmică” la închisoare: fondatoarea OneTaste, condamnată la 9 ani

Nicole Daedone, fondatoarea companiei americane OneTaste, care promova așa-numita „meditație orgasmică” ca formă de dezvoltare personală și sexuală, a fost condamnată la nouă ani de închisoare federală în Statele Unite, transmite AP.
Victor Dan Stephanovici
31 mart. 2026, 08:21

Sentința a fost pronunțată de un tribunal federal din Brooklyn, New York. Pe lângă cei nouă ani de închisoare, instanța a decis ca Nicole Daedone să restituie aproximativ 12 milioane de dolari. Totodată, șapte victime trebuie să primească despăgubiri totale de aproape 890.000 de dolari. Procurorii federali au susținut că Daedone și colaboratorii săi au pus la punct o schemă de manipulare care a vizat femei vulnerabile, multe dintre ele având traume sexuale în trecut, mai arată AP.

„Coerciția prezentată drept wellness sau emancipare rămâne exploatare și este o infracțiune care provoacă suferințe reale victimelor”, a declarat procurorul federal Joseph Nocella.

Presiune psihologică și financiară asupra membrilor

Potrivit acuzării, conducerea companiei ar fi exercitat control asupra membrilor prin presiuni financiare, manipulare psihologică și intimidare. Anchetatorii au afirmat că adepții OneTaste erau convinși că participarea la anumite acte sexuale – inclusiv cu investitori sau clienți ai companiei – era necesară pentru atingerea „iluminării spirituale” și pentru a demonstra loialitatea față de organizație. Procurorii au spus că schema a lăsat în urmă „zeci de victime afectate financiar, emoțional și psihologic”.

Nicole Daedone a fondat OneTaste în 2004, în San Francisco, prezentând compania drept o comunitate de dezvoltare personală axată pe sexualitatea feminină. Conceptul central era „orgasmic meditation” (meditația orgasmică), o practică în care bărbați stimulau manual femei într-un cadru de grup. Metoda era considerată de promotori una de explorare emoțională și spirituală. În anii 2010, compania a primit o atenție media considerabilă. Astfel a reușit să se extindă în mai multe orașe, inclusiv Los Angeles și Londra.

Alte condamnări în dosarul One Taste

În același caz, Rachel Cherwitz, fost director de vânzări al companiei One Taste, a fost condamnată la șase ani și jumătate de închisoare pentru rolul său în schemă. Apărarea lui Daedone a susținut că aceasta nu are antecedente penale. Sute de persoane au trimis scrisori instanței în sprijinul ei, au mai subliniat avocații. În acestea ea apare drept o antreprenoare care a încercat să promoveze emanciparea sexuală a femeilor. Avocații au anunțat că vor contesta verdictul, iar unii susținători încearcă să obțină chiar o grațiere prezidențială.

BREAKING Coaliția de guvernare a prelungit cu trei luni plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază
G4Media
Valentin Stan: Miruță este Ministrul Apărării și pune în pericol în fiecare secundă securitatea României
Gandul
Ninge de Paște și de 1 Mai în România. Care sunt orașele afectate, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
Prosport
Eleva de 15 ani care a împrăștiat în 1987 bilețele cu „Jos Ceaușescu”: „Mi s-a părut că societatea mă minte”. Ofițerii de Securitate care au „urmărit-o informativ”, demascați după 40 de ani
Libertatea
Ce îngrașă mai mult: O salată Caesar sau 4 mititei cu pâine și muștar? Am făcut calculul caloric
CSID
Primăria Sector 4 va da 600 de lei pentru carburant sau reducere la transportul public. Cine poate beneficia de acești bani
Promotor