De la „meditație orgasmică” la închisoare: fondatoarea OneTaste, condamnată la 9 ani

Sentința a fost pronunțată de un tribunal federal din Brooklyn, New York. Pe lângă cei nouă ani de închisoare, instanța a decis ca Nicole Daedone să restituie aproximativ 12 milioane de dolari. Totodată, șapte victime trebuie să primească despăgubiri totale de aproape 890.000 de dolari. Procurorii federali au susținut că Daedone și colaboratorii săi au pus la punct o schemă de manipulare care a vizat femei vulnerabile, multe dintre ele având traume sexuale în trecut, mai arată AP.

„Coerciția prezentată drept wellness sau emancipare rămâne exploatare și este o infracțiune care provoacă suferințe reale victimelor”, a declarat procurorul federal Joseph Nocella.

Presiune psihologică și financiară asupra membrilor

Potrivit acuzării, conducerea companiei ar fi exercitat control asupra membrilor prin presiuni financiare, manipulare psihologică și intimidare. Anchetatorii au afirmat că adepții OneTaste erau convinși că participarea la anumite acte sexuale – inclusiv cu investitori sau clienți ai companiei – era necesară pentru atingerea „iluminării spirituale” și pentru a demonstra loialitatea față de organizație. Procurorii au spus că schema a lăsat în urmă „zeci de victime afectate financiar, emoțional și psihologic”.

Nicole Daedone a fondat OneTaste în 2004, în San Francisco, prezentând compania drept o comunitate de dezvoltare personală axată pe sexualitatea feminină. Conceptul central era „orgasmic meditation” (meditația orgasmică), o practică în care bărbați stimulau manual femei într-un cadru de grup. Metoda era considerată de promotori una de explorare emoțională și spirituală. În anii 2010, compania a primit o atenție media considerabilă. Astfel a reușit să se extindă în mai multe orașe, inclusiv Los Angeles și Londra.

Alte condamnări în dosarul One Taste

În același caz, Rachel Cherwitz, fost director de vânzări al companiei One Taste, a fost condamnată la șase ani și jumătate de închisoare pentru rolul său în schemă. Apărarea lui Daedone a susținut că aceasta nu are antecedente penale. Sute de persoane au trimis scrisori instanței în sprijinul ei, au mai subliniat avocații. În acestea ea apare drept o antreprenoare care a încercat să promoveze emanciparea sexuală a femeilor. Avocații au anunțat că vor contesta verdictul, iar unii susținători încearcă să obțină chiar o grațiere prezidențială.