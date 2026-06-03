Semnul că un copil va deveni un adult echilibrat: spune aceste lucruri

Comunicarea, empatia, inteligența emoțională și capacitatea de a stabili limite sănătoase pentru orice copil sunt competențe care se învață în timp, prin observație și exercițiu, notează CNBC.

Kelsey Mora, specialist certificat în dezvoltarea copilului și terapeut licențiat, spune că după ce a lucrat cu peste 1.000 de copii a observat câteva expresii comune celor care dezvoltă relații sănătoase și încredere în sine.

1. „Sunt supărat”

Poate părea o frază simplă, însă specialiștii spun că este una dintre cele mai importante.

Copiii care își pot identifica și exprima emoțiile au învățat că toate sentimentele sunt normale și pot fi discutate deschis. Ei nu se limitează la a spune că sunt fericiți sau triști, ci învață să recunoască emoții mai complexe precum frustrarea, gelozia, rușinea sau singurătatea.

2. „Fratele meu este supărat, are nevoie de puțin spațiu”

Această expresie arată empatie și capacitatea de a înțelege perspectiva altei persoane.

Copiii cu inteligență emoțională dezvoltată observă mai ușor emoțiile celor din jur și încearcă să ofere sprijin atunci când este nevoie. De asemenea, înțeleg importanța limitelor personale și respectă nevoia celorlalți de a avea timp pentru ei înșiși.

3. „Cine va fi acolo?”

Mulți părinți interpretează această întrebare ca pe un semn de nesiguranță. Specialiștii spun însă că ea indică adesea o bună capacitate de adaptare.

Copiii care pun întrebări despre situațiile noi încearcă să adune informații și să se pregătească pentru ceea ce urmează. Acest obicei îi ajută să gestioneze mai bine stresul și incertitudinea.

4. „Am făcut o greșeală”

Recunoașterea greșelilor este unul dintre cele mai puternice semne ale maturității emoționale.

Copiii care nu se tem să admită că au greșit provin, de regulă, din medii în care greșelile sunt privite ca oportunități de învățare și nu ca motive de rușine sau pedeapsă.

Aceștia sunt mai dispuși să își asume responsabilitatea, să repare situațiile neplăcute și să încerce din nou.

5. „Am o idee”

Inițiativa și încrederea în propriile opinii sunt alte caracteristici comune copiilor cu abilități sociale puternice.

Specialiștii spun că acești copii au fost încurajați să își exprime punctele de vedere și să participe la luarea deciziilor. Drept urmare, devin mai creativi, mai colaborativi și mai implicați în activitățile de grup.

6. „Nu-mi place când…”

Mulți adulți confundă politețea cu nevoia de a-i mulțumi pe toți cei din jur.

În realitate, copiii cu cele mai bune abilități interpersonale sunt cei care știu să stabilească limite clare și să comunice respectuos atunci când ceva îi deranjează.

Această capacitate îi ajută să construiască relații mai sănătoase și să își protejeze bunăstarea emoțională.

Ce pot face părinții

Specialiștii subliniază că abilitățile sociale nu apar peste noapte. Ele se dezvoltă atunci când copiii sunt ascultați, validați și încurajați să vorbească despre emoțiile lor.

Discuțiile sincere, empatia, respectarea limitelor și acceptarea greșelilor ca parte a procesului de învățare sunt câteva dintre cele mai importante lecții pe care părinții le pot transmite copiilor.

Pe termen lung, aceste competențe îi ajută pe cei mici să devină adulți mai încrezători, mai flexibili și mai capabili să construiască relații sănătoase.