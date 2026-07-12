Patru persoane au murit în urma unui atac cu drone asupra orașului Enerhodar
Patru persoane au fost ucise, iar alte patru au fost rănite în urma unui atac cu drone ucrainene asupra orașului Enerhodar, aflat sub controlul forțelor ruse, a declarat duminică directorul general al companiei nucleare de stat ruse Rosatom, Alexei Lihaciov.
Enerhodar găzduiește centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa. Orașul a fost ocupat de forțele ruse la scurt timp după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.
Autoritățile ruse susțin că atacul s-a soldat cu patru morți și patru răniți. Deocamdată, informațiile nu au fost confirmate independent, iar autoritățile ucrainene nu au comentat incidentul, conform Reuters.
Centrala nucleară Zaporojie a fost în repetate rânduri în centrul îngrijorărilor internaționale privind siguranța nucleară, pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina.