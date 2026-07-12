Patru persoane au murit în urma unui atac cu drone asupra orașului Enerhodar

Enerhodar găzduiește centrala nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa. Orașul a fost ocupat de forțele ruse la scurt timp după declanșarea invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

Autoritățile ruse susțin că atacul s-a soldat cu patru morți și patru răniți. Deocamdată, informațiile nu au fost confirmate independent, iar autoritățile ucrainene nu au comentat incidentul, conform Reuters.

Centrala nucleară Zaporojie a fost în repetate rânduri în centrul îngrijorărilor internaționale privind siguranța nucleară, pe fondul conflictului dintre Rusia și Ucraina.