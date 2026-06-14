Brazilia se împiedică la debutul de la Cupa Mondială 2026. Maroc smulge un egal de prestigiu, 1-1 / 80.000 de fani pe stadionul finalei Mondialului

Selecționata Marocului a deschis scorul în minutul 21 prin Ismael Saibari, mijlocașul lui PSV Eindhoven. Servit excelent de Brahim Díaz, jucătorul lui Real Madrid, Saibari a observat ieșirea portarului Alisson Becker, de la Liverpool, și l-a lobat elegant pentru 1-0.

Brazilia a reacționat și a egalat în minutul 32 prin Vinícius Júnior. Atacantul lui Real Madrid a finalizat o acțiune individuală spectaculoasă cu un șut imparabil la colțul porții apărate de Bono, goalkeeperul lui Al-Hilal.

Brazilia a dominat repriza secundă

Echipa antrenată de italianul Carlo Ancelotti a controlat jocul în multe momente și a creat numeroase ocazii după pauză. Igor Thiago, atacantul lui Brentford, a fost aproape de gol în minutul 52, însă Bono a avut una dintre cele mai spectaculoase intervenții ale partidei.

Brazilienii au continuat să preseze, iar Raphinha, extrema Barcelonei, și Danilo Santos au trecut și ei pe lângă golul victoriei, portarul marocan reușind noi parade decisive.

Maroc a rămas însă periculos până la final. În minutele de prelungire, Neil El Aynaoui, mijlocașul lui AS Roma, și Ayoube Amaimouni au fost aproape să aducă victoria africanilor, însă Alisson a intervenit salvator de două ori.

Căldura a impus pauze de hidratare

Partida, arbitrată de slovenul Slavko Vinčić, s-a disputat pe MetLife Stadium din East Rutherford (New Jersey), arenă redenumită de FIFA drept New York New Jersey Stadium pe durata turneului și care va găzdui și finala Cupei Mondiale 2026. Meciul s-a desfășurat la temperaturi ridicate, fiind întrerupt de două pauze de hidratare, câte una în fiecare repriză.

Brazilia vizează al șaselea titlu mondial

Brazilia a intrat în turneu cu ambiția de a cuceri cel de-al șaselea titlu mondial din istorie, record absolut în fotbalul internațional. Naționala braziliană venea după trei victorii consecutive în meciuri amicale, în care marcase 11 goluri, confirmând statutul de favorită la câștigarea trofeului. Sud-americanii păstrează amintiri excelente din America de Nord, ultimul lor titlu mondial fiind obținut în Statele Unite, în 1994.

Chiar dacă de la triumful din 2002 Brazilia a trecut de sferturile de finală o singură dată, rămâne cea mai titrată națională din istoria competiției. Nicio altă echipă nu a disputat mai multe meciuri la Cupa Mondială și nu a obținut mai multe victorii decât Brazilia.

Maroc a intrat în turneu în mare formă

De cealaltă parte, Maroc continuă să confirme ascensiunea începută la Mondialul din 2022, când a devenit prima națională africană care a ajuns în semifinale.

După acel turneu, Leii Atlasului au avut un parcurs impresionant, câștigând toate meciurile din preliminarii, cucerind Cupa Arabiei și ajungând în finala Cupei Africii pe Națiuni.

Loturi valoroase și absențe importante

Înaintea debutului de la Cupa Mondială 2026, echipa pregătită de Mohamed Ouahbi era neînvinsă în cinci meciuri amicale, inclusiv după o remiză, 1-1, cu Norvegia.

În formula de start a Braziliei s-au regăsit Alisson Becker de la Liverpool, căpitanul Marquinhos de la Paris Saint-Germain, Gabriel de la Arsenal, Raphinha de la Barcelona și Vinícius Júnior de la Real Madrid. Starul brazilian Neymar a lipsit din cauza unei accidentări la gambă.

Maroc a mizat pe fotbaliști cu experiență în campionatele de top ale Europei, precum Achraf Hakimi de la Paris Saint-Germain, Noussair Mazraoui de la Manchester United și Brahim Díaz de la Real Madrid. Fundașul Nayef Aguerd și extrema Abde Ezzalzouli au ratat turneul din cauza accidentărilor.

Remiza obținută în meciul de debut la turneul final reprezintă un rezultat important pentru Maroc, care rămâne neînvins în fața uneia dintre marile favorite ale competiției, în timp ce Brazilia ratează șansa de a începe cu o victorie cursa spre al șaselea titlu mondial.