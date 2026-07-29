Cum arată cea mai nouă sală polivalentă din România. Va fi inaugurată cu un campionat european de baschet, iar accesul este gratuit

Compania Națională de Investiții a anunțat miercuri finalizarea lucrărilor la Sala Polivalentă din municipiul Tulcea. Potrivit site-ului CNI, valoarea contractată pentru realizarea investiției este de 109,28 milioane de lei.

„Mai mult decât o investiție în infrastructură, acest obiectiv este o investiție în oameni, în performanță și în viitorul municipiului Tulcea – un spațiu în care sportul, cultura și comunitatea se vor întâlni pentru a crea noi oportunități și noi performanțe”, a transmis CNI.

Sala Polivalentă are o suprafață construită desfășurată de 15.125,90 de metri pătrați și o capacitate de 4.447 de locuri.

Aceasta dispune de facilități moderne, printre care parcare subterană cu 78 de locuri, vestiare pentru echipe și oficiali, împreună cu toate spațiile necesare desfășurării competițiilor și activităților curente, spații dedicate reprezentanților mass-media, incluzând boxa presei, masa presei și sala pentru conferințe de presă și sală de antrenament cu teren de dimensiuni regulamentare pentru handbal.

Arenă inaugurată cu un campionat european de baschet

Noua sală, denumită Danubius Arena, va găzdui FIBA U18 Women’s EuroBasket 2026, Division B.

Competiția se desfășoară între 31 iulie și 9 august, iar intrarea la meciuri este liberă, a anunțat Federația Română de Baschet.

La competiție va participa și naționala U18 a României.

Iată programul României:

31 iulie | 18:30 | România – Azerbaidjan

1 august | 18:30 | România – Islanda

4 august | 18:30 | România – Portugalia

5 august | 18:30 | România – Țările de Jos.

Din lotul convocat de Mădălin Piperea fac parte: Carina Dănciulescu, Abigail Hallo, Neire Mihăilescu, Crina Țeglaș, Daria Ilieș, Ioana Velcea, Maria Dan, Alexia Babadac, Evelyn Popa, Andrada Jaba, Ștefania Tudor, Alexia Mărcuș, Maria Gârbu și Tania Șchiopu.