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SUA includ banda ecuadoriană „Los Chone Killers” pe lista organizațiilor teroriste

Statele Unite au clasificat banda ecuadoriană „Los Chone Killers” drept organizație teroristă străină, a anunțat secretarul de stat american, Marco Rubio.
SUA includ banda ecuadoriană „Los Chone Killers” pe lista organizațiilor teroriste
Sursa foto: X
Alexandra-Valentina Dumitru
02 iul. 2026, 02:51, Știri externe
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Această bandă a „comis numeroase atacuri îndreptate împotriva civililor, forțelor de ordine și a oficialilor guvernamentali”. De asemenea, este responsabilă de „asasinate foarte mediatizate ale unor personalități publice”, a adăugat Marco Rubio.

Liderii grupării Los Chone Killers sau orice persoană asociată cu aceștia vor putea face obiectul unor sancțiuni americane și al unor urmăriri penale, potrivit Le Figaro.

„Administrația Trump, în parteneriat cu Ecuadorul și cu președintele Daniel Noboa, va continua să protejeze continentul nostru, împiedicând drogurile ilegale să invadeze străzile noastre și tăind sursele de venit care finanțează narcoteroriștii violenți”, a continuat secretarul de stat american.

De la un paradis al păcii la traficul internațional de droguri

Ecuador, care odinioară era un paradis al păcii, a devenit unul dintre noile epicentre ale traficului internațional de droguri. Cocaina columbiană este exportată în întreaga lume din portul ecuadorian Guayaquil.

Daniel Noboa, un aliat al lui Donald Trump, a impus ore de stingere și a mobilizat armata în mai multe provincii ale țării, în cadrul unei campanii de represiune susținută de Statele Unite, menită să eradice bandele.

Washingtonul a clasificat mai multe bande și carteluri din America Latină drept organizații teroriste, printre care „Tren de Aragua” din Venezuela și cartelul mexican Sinaloa.

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