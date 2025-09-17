Mijlocașul echipei Villarreal, Thomas Partey, a pledat nevinovat în procesul din Marea Britanie privind acuzații de viol

Partey (32 de ani) este acuzat de cinci fapte de viol împotriva a două femei și de o agresiune sexuală asupra unei a treia, presupus comise între aprilie 2021 și iunie 2022, perioadă în care evolua la clubul englez Arsenal Londra.

Fotbalistul a vorbit doar pentru a-și confirma identitatea și pentru a-și exprima pledoaria de nevinovăție, potrivit Reuters. El a fost eliberat pe cauțiune, iar procesul a fost programat să înceapă la 2 noiembrie 2026, urmând să dureze între șase și opt săptămâni.

Partey a ajuns la Arsenal în 2020, de la Atletico Madrid, pentru 50 de milioane de euro, iar în această vară s-a transferat la Villarreal, după expirarea contractului.

Marți seară, a evoluat pentru formația spaniolă în meciul din Liga Campionilor cu Tottenham Hotspur, intrând pe teren în partea a doua, fiind fluierat de fanii londonezi la fiecare atingere de balon.