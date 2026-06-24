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Anglia a tras de 19 ori la poartă, dar nu a putut învinge Ghana la Cupa Mondială

Anglia și Ghana au terminat la egalitate, 0-0, într-un meci din Grupa L a Cupei Mondiale 2026, rezultat care menține deschisă lupta pentru calificarea în fazele eliminatorii, transmite AP.
Anglia a tras de 19 ori la poartă, dar nu a putut învinge Ghana la Cupa Mondială
Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
24 iun. 2026, 06:19, Sport
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Englezii au controlat jocul aproape în totalitate și au avut 19 șuturi la poartă, față de unul singur al adversarilor. Totuși, nu au reușit să transforme dominația în goluri. Selecționerul Ghanei, Carlos Queiroz, a declarat la final că planul echipei sale a fost să blocheze atacurile Angliei și să îi frustreze pe favoriți încă din primele minute. „Am reușit exact ce ne-am propus”, a spus tehnicianul, care în urmă cu patru ani pierdea cu Iran în fața Angliei la Cupa Mondială din Qatar, mai scrie AP.

CM 2026: Ceremonie Anglia- Ghana. Sursa foto: X

Anglia a forțat victoria până în ultimele minute

Cea mai mare ocazie a englezilor a venit în minutul 86. Nico O’Reilly a trimis cu capul în bara transversală, iar Harry Kane nu a reușit să profite de mingea respinsă, șutând peste poartă. Jude Bellingham a recunoscut că echipa sa a avut dificultăți în fața defensivei compacte a Ghanei. „Au obținut exact rezultatul pentru care au venit. Am avut posesia, cornerele și ocaziile, dar nu am reușit să-i desfacem”, a declarat mijlocașul Angliei. Thomas Tuchel a remarcat organizarea defensivă și agresivitatea africanilor, spunând că Ghana a fost una dintre cele mai fizice echipe întâlnite până acum la turneu.

Ghana a cerut penalty

Deși a atacat rar, Ghana a avut o oportunitate importantă în minutul 78. Abdul Fatawu a recuperat mingea și a lansat un contraatac periculos, iar Prince Adu a căzut în careu după un duel cu Ezri Konsa. Jucătorii Ghanei au cerut penalty, însă arbitrul a lăsat jocul să continue. Carlos Queiroz a susținut după meci că faza ar fi trebuit sancționată. Portarul Benjamin Asare a fost unul dintre oamenii meciului, reușind să păstreze poarta intactă la primul său meci ca titular la o Cupă Mondială.

Calificarea se decide în ultima etapă

Atât Anglia, cât și Ghana câștigaseră partidele din prima etapă și au ajuns acum la patru puncte în clasament. În formatul extins al Cupei Mondiale 2026, nu doar primele două clasate se pot califica mai departe, ci și cele mai bune opt echipe de pe locul al treilea, ceea ce menține ambele formații cu șanse importante de calificare.

CM 2026: Grupa L

În ultima rundă a grupei, Anglia va întâlni Panama, în timp ce Ghana va juca împotriva Croației. Rezultatele acestor partide vor decide configurația finală a clasamentului și echipele care vor merge în faza eliminatorie.

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