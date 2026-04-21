Rapid București anunță despărțirea de antrenorul echipei feminine de handbal, Laurent Bezeau

Laurent Bezeau se afla pe banca echipei Rapid din 2025 și avea contract până în 2027. Rapid ocupă în prezent locul 8 în Liga Florilor, mult sub obiectivele stabilite la începutul sezonului.

Anunțul despărțirii de Bezeau vine la scurt timp după remiza de sâmbătă de pe teren propriu, din campionat, scor 29-29, cu HC Zalău, penultima clasată.

Responsabilitățile de antrenor principal vor fi preluate de secundul Adrian Petrea, care va conduce echipa până la finalul sezonului.

Conducerea a mai anunțat că, în perioada următoare, se va concentra pe evaluarea opțiunilor pentru structura tehnică, în vederea pregătirii strategiei pentru sezonul viitor.

Anul trecut, Rapid a încheiat campionatul pe locul 5. Echipa bucureșteană a evoluat în această stagiune în EHF European League, unde a ratat dramatic calificarea în Final Four, fiind eliminată de Viborg în sferturi.

Poziția actuală din campionat nu asigură prezența în cupele europene. Singura șansă rămasă pentru o participare internațională este câștigarea Cupei României.

Rapid este calificată în sferturile Cupei României, unde va întâlni miercuri, 22 aprilie, formația SCM Craiova.