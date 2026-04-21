Rapid București anunță despărțirea de antrenorul echipei feminine de handbal, Laurent Bezeau

Clubul Rapid București a anunțat marți încetarea mandatului antrenorului Laurent Bezeau, de la echipa feminină de handbal, contractul fiind reziliat prin acordul ambelor părți.
Foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
21 apr. 2026, 11:46, Sport

Laurent Bezeau se afla pe banca echipei Rapid din 2025 și avea contract până în 2027. Rapid ocupă în prezent locul 8 în Liga Florilor, mult sub obiectivele stabilite la începutul sezonului.

Anunțul despărțirii de Bezeau vine la scurt timp după remiza de sâmbătă de pe teren propriu, din campionat, scor 29-29, cu HC Zalău, penultima clasată.

Responsabilitățile de antrenor principal vor fi preluate de secundul Adrian Petrea, care va conduce echipa până la finalul sezonului.

Conducerea a mai anunțat că, în perioada următoare, se va concentra pe evaluarea opțiunilor pentru structura tehnică, în vederea pregătirii strategiei pentru sezonul viitor.

Anul trecut, Rapid a încheiat campionatul pe locul 5. Echipa bucureșteană a evoluat în această stagiune în EHF European League, unde a ratat dramatic calificarea în Final Four, fiind eliminată de Viborg în sferturi.

Poziția actuală din campionat nu asigură prezența în cupele europene. Singura șansă rămasă pentru o participare internațională este câștigarea Cupei României.

Rapid este calificată în sferturile Cupei României, unde va întâlni miercuri, 22 aprilie, formația SCM Craiova.

Recomandarea video

Augustin Lazăr, fost procuror general, după recuperarea artefactelor din Drents: Este momentul unui impuls pentru investigația privind alte 10 brățări
G4Media
Descoperirea uluitoare făcută de un medic român în corpul unei femei. A trăit așa 30 de ani: „Am înghețat”
Gandul
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Ce a cauzat creșterea uriașă de tensiune electrică după explozia de la CET Vest. Unii bucureșteni au măsurat și 275 de volți la revenirea curentului
Libertatea
O salată cu ton sau un Big Mac de la McDonald’s: Ce îngrașă mai mult? Am făcut calculul caloric
CSID
Dacia pregătește surpriza Striker pentru Salonul Auto de la Paris 2026
Promotor