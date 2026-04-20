Rapid București anunță transferul handbalistei norvegiene Julie Hulleberg, din sezonul viitor

„Prin această mutare, CS Rapid București își asigură serviciile unui coordonator de joc tânăr, dar deja experimentat”, se arată în comunicatul clubului din Capitală, anunțând transferul lui Hulleberg.

În vârstă de 24 de ani, Hulleberg este considerată una dintre jucătoarele în ascensiune din handbalul norvegian.

Noua achiziție a Rapidului face parte din lotul lărgit al naționalei Norvegiei încă din 2023.

Din 2024, Hulleberg evoluează la Larvik HK, una dintre cele mai titrate echipe din handbalul feminin din Scandinavia.

Jucătoarea și-a început cariera la Fredrikstad BK.

Rapid are un sezon dezamăgitor, ocupând doar locul 8 în campionat. În cele 19 etape disputate, a obținut doar 8 victorii și a înregistrat 2 remize.

Pe plan european, parcursul său s-a oprit în sferturile de finală ale European League, fiind eliminată de Viborg.