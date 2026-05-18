Prima pagină » Sport » Neymar, furios după ce a fost schimbat din greșeală înaintea anunțării lotului Braziliei pentru Cupa Mondială

Neymar, furios după ce a fost schimbat din greșeală înaintea anunțării lotului Braziliei pentru Cupa Mondială

Neymar a avut parte de un moment tensionat în ultimul său meci înainte ca selecționerul Carlo Ancelotti să anunțe lotul Braziliei pentru Cupa Mondială, transmite AP.
Neymar, furios după ce a fost schimbat din greșeală înaintea anunțării lotului Braziliei pentru Cupa Mondială
Sursa foto: captură video
Victor Dan Stephanovici
18 mai 2026, 12:05, Sport
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Faza controversată s-a produs în minutul 65 al meciului disputat la Sao Paulo, scrie AP. Neymar primea îngrijiri medicale pentru gambă la marginea terenului, în timp ce Santos era deja condusă cu 3-0. În acel moment, oficialul de rezervă a ridicat tabela de schimbare indicând numărul 10, cel al lui Neymar, deși fundașul Gonzalo Escobar era jucătorul care trebuia înlocuit. Tânărul Robinho Jr. a intrat imediat pe teren, iar arbitrul a considerat schimbarea efectuată. „Știam că Robinho intră, dar nici măcar nu mă uitam. Nu știam că am fost schimbat. A fost o greșeală foarte gravă a oficialilor”, a declarat Neymar după meci.

Neymar a protestat și a primit cartonaș galben

Atât Neymar, cât și antrenorul lui Santos, Cuca, au încercat să le explice arbitrilor că schimbarea fusese făcută eronat. Atacantul a arătat inclusiv foaia oficială de schimbare camerelor TV, document pe care apărea numărul lui Escobar, nu al său. Arbitrul Paulo Cesar Zanovelli i-a acordat însă cartonaș galben lui Neymar pentru proteste și refuzul inițial de a accepta schimbarea. „Da, a fost o greșeală a oficialului de rezervă. Dar nu acesta este motivul pentru care am pierdut”, a spus antrenorul Cuca după partidă.

Ultima șansă înainte de lotul pentru Mondial

Meciul cu Coritiba era considerat ultima oportunitate importantă pentru Neymar de a-l impresiona pe Carlo Ancelotti înaintea anunțării lotului Braziliei pentru Cupa Mondială. Fostul star al Barcelonei și PSG încearcă să revină la nivel înalt după accidentarea gravă la ligamentele genunchiului suferită în octombrie 2023. În ultimele săptămâni, presa braziliană a relatat că șansele lui Neymar de a prinde lotul de 26 de jucători au crescut, inclusiv datorită susținerii venite din partea unor lideri ai naționalei. Carlo Ancelotti urmează să anunțe oficial lotul Braziliei luni, la Rio de Janeiro.

Recomandarea video

VIDEO INTERVIU: Kovesi: Toată lumea vrea o justiție independentă până ajungi la cineva din anturajul lor
G4Media
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.ro
Meteorologii ANM au schimbat din nou prognoza. Ce urmează după weekendul ploios. Detalii exclusive pentru Gândul
Gandul
Câți bani a primit eliminatul Aris Eram, de la Antena 1, pentru cele 19 săptămâni la Survivor
Cancan
Imaginile momentului: Mădălina Ghenea, sărutată de John Travolta! Actorul are 72 de ani și e de nerecunoscut
Prosport
Avocată din Iași, condamnată la 7 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Alexandra Cioată a lovit cu mașina un motociclist, de ciudă că a pierdut o cursă ilegală de viteză
Libertatea
Lovitură DURĂ pentru românii care așteaptă voucherele de vacanță în 2026. Suma acordată s-a schimbat din nou, iar regulile sunt mai aspre
CSID
Amenzile de circulație se majorează din această vară. Cu cât cresc sancțiunile pentru centură, telefon sau viteză în 2026
Promotor
Schimbare majoră pentru șoferi: Rovinieta se scumpește și se va calcula în funcție de norma EURO de la 1 iulie 2026
Economedia