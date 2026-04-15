Neymar marchează din nou pentru Santos, încercând să revină în echipa Braziliei pentru Cupa Mondială

Atacantul brazilian a deschis scorul încă din minutul 4, reluând din apropiere o centrare la firul ierbii. A bifat astfel al patrulea gol din 2026, după opt apariții. În plus, are 13 goluri și pase decisive în 12 partide cu echipa braziliană.

Santos nu a reușit însă să gestioneze avantajul. Recoleta a egalat în prelungirile primei părți de joc (45+1), din penalty, la singurul șut pe poartă al echipei.

Formația braziliană a dominat jocul, cu 17 șuturi (6 pe spațiul porții), însă eficiența scăzută a dus la nemulțumirea fanilor, care și-au fluierat favoriții la final.

După fluierul final, Neymar a fost implicat într-un schimb dur de replici cu un spectator care l-a criticat pentru prestație.

Ulterior, în conferința de presă, Neymar și-a justificat reacția, spunând că „atunci când sunt atacat în acest mod, nu accept. Dau totul pentru fotbal și pentru acest club, chiar mai mult decât ar trebui”.

În vârstă de 34 de ani, fostul jucător de la FC Barcelona și Paris Saint-Germain încearcă să revină în forma necesară pentru a prinde lotul Braziliei la Cupa Mondială din această vară. Selecționerul Carlo Ancelotti nu l-a convocat la ultima acțiune, urmând să anunțe lotul final pe 18 mai.

Situația lui Neymar a devenit un subiect de interes național în Brazilia. Chiar președintele țării, Luiz Inácio Lula da Silva, a confirmat marți că a discutat cu selecționerul Carlo Ancelotti despre situația lui Neymar.

El a declarat că jucătorul „trebuie convocat dacă este apt fizic”, într-un interviu acordat TV 247, la un eveniment organizat în parteneriat cu Fórum Magazine și DCM.

Afectat de accidentări în ultimii ani, Neymar a evoluat în doar opt dintre cele 22 de meciuri disputate de Santos în 2026.