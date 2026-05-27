Vinicius rupe tăcerea despre prelungirea contractului cu Real Madrid

Vinicius Jr. a acordat un interviu pentru Caze TV, în care a vorbit despre sezonul dificil al lui Real Madrid, contractul său care expiră în 2027 și visul de a câștiga Cupa Mondială cu Brazilia, notează as.com.

Ce spune Vinicius despre prelungirea contractului cu Real Madrid

Întrebat despre viitorul său la club, Vinicius a fost calm și direct. „Nu mi-am imaginat niciodată că aș putea fi în afara Real Madrid. Vreau să rămân aici toată viața”, a spus brazilianul.

Referitor la negocierile pentru prelungirea înțelegerii, care expiră în 2027, atacantul a răspuns că situația nu îl îngrijorează. „Realul este liniștit și eu sunt liniștit. Președintele are încredere în mine și eu am încredere în el. Trebuie să așteptăm”, a declarat Vinicius.

Cum explică Vinicius două sezoane fără trofee la Real Madrid

Întrebat despre evoluția echipei în acest sezon, Vinicius a recunoscut că a fost o perioadă dificilă. „Am început bine, cu un avans față de Barça, dar am început să pierdem și să remizăm meciuri pe care nu trebuia să le pierdem. Am pierdut încrederea, iar Barça a câștigat-o”, a spus el.

Brazilianul a vorbit și despre schimbarea de generație din vestiar. „Fără Nacho, fără Modric, cu Carvajal accidentat, fără Kroos. Ei aduceau multă experiență echipei”, a explicat atacantul.

Referitor la presiunea de a performa, Vinicius a adăugat că lecția a fost învățată. „Oamenii așteaptă să dăm greș și am făcut-o doi ani la rând. Nu mai putem da greș”, a spus el.

Vinicius, despre relația cu Mbappé și Lamine Yamal

Întrebat despre colegul său de atac, Vinicius a apărat parteneriatul cu Kylian Mbappé. „Am avut întotdeauna o relație bună cu Mbappé, și în afara terenului. Încă nu am reușit să jucăm bine, așa cum ne dorim, dar vom putea schimba această situație”, a răspuns el.

Referitor la rivalul Lamine Yamal, fotbalistul a fost generos. „Lamine este unul dintre acei jucători pentru care oamenii plătesc să-i vadă jucând. Este foarte greu să joci împotriva lui„, a spus brazilianul.

Ce obiectiv și-a propus Vinicius la Cupa Mondială 2026

Întrebat despre turneul final, fotbalistul a vorbit cu emoție despre visul său din copilărie. „Sper ca cele opt meciuri de la Cupa Mondială să fie cele mai bune meciuri din viața mea”, a declarat atacantul.

Referitor la favoritele turneului, Vinicius a menționat Spania, Franța, Argentina, Portugalia și Germania. Brazilianul speră să joace din nou alături de Neymar, pe care l-a descris drept „idolul nostru”.